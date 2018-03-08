【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

台股開高走高，終場以小紅Ｋ作收，站上各個均線!

昨日美股漲跌互見，而今天台股跳空開高，之後一路往上做上攻，最高來到 10852 之後便往下做修正，終場收在 10800 以上，收了一根帶上影線的小紅Ｋ， 10800 整數心理關卡再度站上，並收復各個均線失土，終場以上漲 77 點作收，今日震幅有 63 點之多，而目前十日線與半年線呈現黃金交叉格局，另五日線亦由下往上突破季線形成黃金交叉，目前五日線、十日線、月線、季線糾結，下檔亦有個均線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1204 億，與昨日相較僅小幅度收斂，顯示投資人態度依然偏向保守；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股今日漲多於跌，漲幅最高的是玻陶類股，漲幅達 2.6%，光電、半導體、油電燃氣、電機機械、其他電子、生醫等漲幅已均超過 1%，化學生醫、造紙、資訊服務、紡纖、化學、橡膠、電子通路、電器電纜、鋼鐵、通信網路、金融、電子零組件、其他類、觀光、航運、建材營造等也均收紅。

至於下跌類股則有汽車、食品、貿易百貨、塑膠、水泥、電腦設備等。

台股受惠美股回神，電子權值股也反彈，其中台積電一度收復 250 元整數關卡，大立光也穩步站回 3700 元之上，鴻海則因子公司 FII 上市案今日將接受中國證監會審議，集團演出慶祝行情，鴻海全場均在平盤以上，鴻家軍也幾乎走高，台揚、京鼎、榮創、GIS-KY、訊芯 - KY、建漢、亞太電、乙盛 - KY 等也均收紅。

至於顯卡族群則是因傳出多家政府將關閉交易所，加上又有駭客攻擊事件，引發市場擔憂，廣寰科、撼訊、麗臺、映泰等均亮燈跌停，宏碁、微星、技嘉也收黑，僅青雲力抗跌勢強攻漲停。

至於被動元件因為龍頭廠國巨今將舉行法說會，吸引市場追價買盤湧入，順利收復 400 元整數關卡，帶動同族群聚鼎、興勤、佳邦、信昌電、立隆電、金山電、華新科、立敦、奧斯特等也均收紅。

生醫股則由中裕帶隊，盤中一度漲停，創 2016 年 6 月以來新高，生華科、益安也連袂漲停，鈺緯、天賜爾、立康、台康生技、佰研、寶齡富錦、萊鎂醫、博錸等漲幅也均超過 3%。