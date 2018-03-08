【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<(6141 柏承) 盤中亮燈漲停板囉。>

大盤今日震盪走高，終場上漲 77 點，量能為 1204 億元。

重點持股報告。

(2380 虹光) 今日股價走勢不如預期，故執行換股。

(2337 旺宏) 虹光出脫的資金，今天轉到旺宏的身上囉。

(4549 桓達、6274 台燿) 續抱。

(1589 永冠 - KY、4721 美琪瑪) 股價量縮整理，蓄勢待發。

(2455 全新、3665 貿聯 - KY) 今日強勢股。

(6141 柏承) 今天盤中一度亮燈漲停板啦。昨天柏承即便是大跌，但是關鍵 K 系統是續抱的，所以我們就不預設立場，繼續抱著囉。結果今天的表現還不錯唷，盤中一度亮燈漲停板，即便到了收盤也還是大漲的，太棒了，會員的獲利持續累積下去囉。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、1589 永冠 - KY、4721 美琪瑪、4549 桓達、6274 台燿、2377 旺宏、2455 全新、3665 貿聯 - KY。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)