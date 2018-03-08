【日盛投顧】低檔均線集結 有利多方

◆盤勢分析

1. 週三晚間美股維持強勢，消化白宮顧問柯恩辭職衝擊，亞洲盤再度走強，台股在聯電實施庫藏跳空上漲，帶動半導體族群走強，指數早盤跳空開高站上月線，終場指數上漲 77.92 點，以 10823.24 點作收，成交量為 1207.49 億元。

2. 從技術面看台股，週四指數跳空站上月線，為今年 2 月 5 日以來首次站回到月線之上，且月線即將往低點扣抵，有翻揚機會，而目前指數已經在所有均線之上，且均線有集結跡象，一旦走強，均線即將發散轉多，當前國際盤變動雖大，不過費城半導體亦領先創高，多方走勢有逐漸止穩轉強機會，操作上仍可偏多看待。

3. 週四三大法人合計買超 3.53 億元，外資與陸資 - 10.35 億元，投信 - 2.95 億元，自營商 + 9.77 億元。

生技走強，電子仍為市場主軸 留意半導體族群與零組件

1. 櫃買指數領先大盤在周三曾一度突破 2 月 27 日高點，周四則長紅創本波上漲新高，主係權重第四名的 4147 中裕強漲帶動，另外包括矽晶圓、PA 以及記憶體等亦有貢獻，操作上由於櫃買為本波強勢市場，可留意中型業績股的表現。

2. 電子類股指數領先大盤突破 2 月 27 日短線高點，為盤面主軸，半導體 2303 聯電擬配息 0.7 元，加上買回 20 萬張庫藏股激勵股價漲停，台積電在外資賣壓趨緩且有逐漸回補庫存，股價走強，記憶體今年展望仍佳，第一季供不應求，帶動 2408 南科走強，3260 威剛配息 8 元，殖利率超過 10%，帶動股價走強，PA 在 5G 需求帶動，全年營運有望逐季走高，3105 穩懋、2455 全新維持強勢，IC 設計 3035 智原與三星合作承接中小型挖礦機訂單，3227 原相傳出打入海康威視供應鏈，4966 譜瑞 - KY 去年 EPS 超過 25 元，加上實施庫藏，4947 昂寶 - KY 受惠於 TYPE-C 導入筆電、遊戲機以及手機快充加上 USB-PD 在中國熱銷等皆帶動股價上揚，2454 聯發科與騰訊合作 AI 計畫，股價揚升；面板 3481 群創去年獲利創新高，2409 友達與康寧合作綠能發電，股價低檔走強。二極體漲價效應發酵，2481 強茂、5425 台半走強。

3. 非電子類股生技：4147 中裕愛滋病新藥通過 FDA 核准，股價持續強勢。4107 邦特醫材專法過關，營運回升，股價挑戰季線，1707 葡萄王今年 EPS 上看 11 元，股價走高。工具機 2049 上銀 2 月營收創同期新高，訂單滿手，股價創歷史新高，1531 高林股 2 月營收回溫，今年獲利有望創五年新高，2231 為升雷達產品出貨，皆激勵股價走揚。