【港股午評】宜「密密食」不宜出重拳

港股今早表現相當理想，畢竟有消息指出美國或會調整其對鋼﹑鋁等產品徵收關稅措施，讓投資者對貿易戰即將爆發的憂慮得以紓緩。半日大市升逾400點，並攀升至30600點，相信投資者對此表現應感到滿意。至於午後大市會否再上試高位？看到半日成交不足600億元，只要好友稍為發力，大市要擴大升幅機會較大。不過小心在尾市時會有投資者先行離場，屆時又變得波動。

恆生指數中午收市報30631點，升434點；國企指數中午收市報12364點，升184點，成交額為544.72億元。

大市今日造好，當然絕大多數成份錄得升幅，其中內銀股收復了不少失地，而重磅股友邦(01299-HK)今早股價成功收復了64元，反映出今早大市走勢不弱。投資者是否要追貨，請自行決定，但是要懂得控制注碼，同時要採取「密密食」策略。當然涉及的交易費用較高，亦絕不可以忽略。

半導體及醫藥股近期頻頻衝高，藥明生物(02269-HK)已連續多日創下新高。投資者難免會「心大心細」。醫藥股確實是今年投資主題，惟此類股份走勢相當波動，當上升時股價可以說是銳不可擋，但股價回落時便會快速下跌。投資者要好好計算清楚成本與回報，以及多留意市場上是否有大落後股份。或許值博率會較高。

今日最令人意外為中資電訊股亦錄得升幅，其中中國移動(00941-HK)股價力迫72元水平。中資電訊股會否在派息上更慷概，為投資者關注的焦點，畢竟有關4G投資已到了成熟階段，而5G投資目前尚未見有大動作。因此投資者可以多留意中資電訊股走勢。

2018年3月8日中午12時25分

文﹕張偉倫

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