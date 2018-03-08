【異動股】區塊鏈概念股走強 宣亞國際(300612-CN)漲停

臨近午盤，區塊鏈概念股走強，截止發稿，宣亞國際(300612-CN)漲停報53.06元，新晨科技(300542-CN)盤中一度漲停現漲8.51%報38.25元，易見股份(600093-CN)漲8.13%報17.43元，新國都(300130-CN)漲6.27%報24.22元，四方精創(300468-CN)、金溢科技(002869-CN)大漲近6%，安妮股份(002235-CN)、恒銀金融(603106-CN)等個股紛紛跟漲逾4%，遠光軟件(002063-CN)、飛天誠信(300386-CN)等股漲超3%。

消息面上，進入2018年後，區塊鏈的讨論持續升溫，業内相關的幾大事件備受大衆的關注。如三點鍾無眠區塊鏈微信社群大佬夜聊區塊鏈、陳偉星與朱嘯虎朋友圈的“互怼”、“王峰十問朱嘯虎”的直播對話，甚至兩會期間各大代表發表對區塊鏈看法等相關話題，都為高溫的區塊鏈熱議添火。 3月7日晚，由區塊鏈探長和31區共同舉辦的區塊鏈領域分享直播《區塊鏈50人》第一期，展開了與區塊鏈領域投資人的深度對話，再次給區塊鏈領域推出了新一波的話題熱潮。

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