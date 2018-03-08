巨蟹座最愛網路投保旅平險 天秤座重視旅遊品質保額最高

鉅亨網記者陳慧菱 台北 2018年3月8號11點8分

網路投保旅平險愈來愈夯，各家保險業者也力推優惠搶客，遠雄人壽對該公司網路投保客戶進行一項有趣分析，依星座特質分析發現，巨蟹座的人偏好透過網路投保備妥旅平險；天秤座要買就買最好的，最重視旅遊保障，保費選購金額高。

遠雄人壽發現，巨蟹、處女及射手座最會善用網路投保旅平險，位居前三名。

遠雄人壽表示，務實派的巨蟹座心思細膩，安排旅遊行程重視保險保障，認為錢要花在刀口上，偏好透過網路投保備妥旅平險；謹慎的處女座當然不會忽略任何一個小細節，旅遊前投保旅平險，可是件重要的待辦事項；而隨性的射手座喜歡到處遊玩，經常拿起背包說走就走，網路快速投保的特性對他們而言絕對是首選。

若以平均投保保額來看，天秤、金牛及摩羯位居前三名。

遠雄人壽表示，只要是天秤座鎖定的目標，不論多少錢都會買，要買就買最好的，最重視旅遊保障，保費選購金額高，不過，天秤座在購買前，一定會衡量這筆錢值得花嗎，但若確定是對自己好的商品，投入的保費就會高於其他星座之上。

同樣是土象星座的金牛及摩羯座，具備沉穩冷靜、穩健謹慎的特質，購買旅平險會多方思考，投保時會仔細地把當地醫療費用計算進去，選擇最適合的保額。

此外，若以年齡來看，60 歲以上購買族群，以巨蟹座使用網路投保比率最高，保險觀念一級棒；而 20-29 歲主力年輕客群中，則以天秤與獅子座為網路投保的愛好者。