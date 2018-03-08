房貸漲不停！杭州二套房利率調升30%

春節後，中國多地銀行上調房貸利率，杭州也終於按耐不住，不論是首套房還是二套房，多家銀行皆提高了房貸利率，從先前基準利率上浮 10%，普遍提升到了上浮 15% 至 20%。

另外，儘管剛開春，不少銀行的貸款額度依然吃緊，放款進度緩慢，甚至傳出部分銀行房貸業務喊卡。

新浪財經引述《錢報》報導，民生銀行不論首套還二套，均統一實行上浮 20% 的房貸利率，個別支行的二套房貸款利率甚至要上浮 30%。

興業銀行首套房貸利率上浮 10%~15%，二套則要上浮 15%~20%。該行工作人員透露，「具體要看個人的徵信情況，以及和我們銀行其他業務的合作情況。」另外，平安銀行、交通銀行首套房貸利率上浮 15%，二套房上浮 20%。

貸款利率繼續上漲，讓買房的成本進一步變高。以一套總價為 200 萬元人民幣（下同）的剛需房為例，如果首付三成，購房者需貸款 140 萬元。按照 30 年定期付息還款的方式，若以基準利率計算，本息合計為 267 萬多元，月均還款 7430 元。而按照目前首套房普遍上浮 15% 的貸款利率計算，本息合計 290 多萬，月均還款 8068 元，每個月要多還 600 多元。

隨著進一步去槓杆的金融政策，購房者貸款難，房企要從銀行貸款開發也變得越來越難，銀行對房地產商的排名有要求，有些只針對前百強房企放貸，有些則甚至要求達到前 50 強、前 30 強。

「預售證申領從嚴、限價等調控手段，也都讓房企有一定壓力。預售證拿得慢，資金回籠得就慢，再加上開發商的融資管道變窄，房企的現金流會受到影響。」業內人士表示，在這種情況下，房企不會再扛著等限價放開，只要專案有利潤，就會積極領取預售證，回籠資金。

也正因為如此，如今熱門的剛需、剛改項目，全款買房依舊是主流。很多剛需樓盤，依舊是以誰能付清全款或者誰能付更高比例的首付款來對客戶排序。

《錢報》調查，部分熱銷的剛需樓盤，銷售時有個「潛規則」，將多數名額給全款購房者，少量名額給貸款客戶，造成真正的剛需購房者由於拿不出全款，很難買到熱門樓盤。