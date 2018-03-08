興証國際(08407-HK): 股市暢旺盈利增逾51% 派息比率逾78%

興証國際(08407-HK)公佈2017年度業績，全年實現營業收入9.28億港元，較上一年度增加82.9%。除稅後溢利為1.53億港元，較上一年度增加51.1%。董事會建議派付末期股息每股3港仙，總額為1.2億港元，佔集團年內利潤比例高達78.5%（即股息支付比率）。

集團全線業務收入均取得增長，經紀服務、貸款及融資服務、投資銀行服務、資產管理服務、金融產品及投資業務分別增長約73.0%、38.7%、487.2%、38.8%及102.2%。以上增長得益於兩個因素：香港證券市場氣氛相對活躍以及本集團多渠道營銷手段推動下，集團客戶數量及資產持續增加，以及集團致力於取得多元化收入從而提高收入結構均衡性。

截至2017年底，集團投資銀行業務收入錄得1.2億港元，同比增長487.2%。債券發行方面，根據彭博統計，全年亞太地區G3貨幣債券總發行金額激增，同比增加超過40%。集團債券發行及承銷業務發展快速，客戶涉及金融地產等不同行業。協助企業融資約16.1億美元。此外，年內新增的固定收益類結構性產品發行業務錄得手續費收入6247.4萬港元。

股權融資業務取得良好發展，集團作為保薦人完成首次公開募股項目1個，期內總承銷金額約5.6億港元及總配售金額約17.3億港元。

經紀服務的佣金及手續費錄得1.8億港元，同比增長73.0%。集團經紀客戶所持全部證券資產的總市值再創新高，已超過1,300億港元規模，機構銷售業務進展快速，機構交易額明顯提升。

貸款及融資業務在審慎管理風險前提下平穩發展，收入錄得3.1億港元，增長38.7%。

金融產品及投資收入錄得約3.0億港元，同比增長102.2%。主要包括為美元計價債券及其他固定收益產品的投資。期內新增開展部分權益產品投資業務，投資對象包括以權益類投資為主的公募基金、私募基金、專戶以及以對沖為目的的證券和金融衍生品。

資產管理業務錄得1291.6萬港元的收入，同比增長38.8%。業績期內，集團成功完成6支基金的設立與發行，期末管理資產規模（包括RQFII基金，私募基金及專戶理財等）達77.6億港元。

未來一年，中國的「一帶一路」倡議繼續推進，兩地市場的「互聯互通」機制標的範圍有望繼續擴大，及港股市場即將進行的制度改革，這些機遇使集團對未來業務發展充滿信心。該集團將進一步加快各業務跨境一體化的推進，繼續提高收入結構的均衡性，增加多元化收入來源。集團將繼續鞏固發展證券及期貨經紀業務，努力拓展更多元化的客戶群體，提供定制化、全方位服務；推動發展企業融資業務；加快發展機構銷售與研究業務，努力發揮機構銷售在海外市場投行配售、產品銷售、項目撮合中的決定性作用；繼續推動發展固定收益業務，在控制風險前提下持續發展債券投資與交易業務；培育發展資產管理業務；穩步發展權益類投資業務。同時，進一步完善制度，規範流程，不斷提升合規與風險管理的有效性。

文：周燕芬

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