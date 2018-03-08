[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/03/07 107/03/06 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國動力基金(美元) 0.57000 0.55000 0.02000 3.63636 摩根東方科技基金 37.10000 36.06000 1.04000 2.88408 第一金亞洲科技基金 21.59000 21.00000 0.59000 2.80952 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.89000 2.82000 0.07000 2.48227 摩根絕對日本基金 14.24000 13.91000 0.33000 2.37239 瀚亞非洲基金-新臺幣 22.88000 22.35000 0.53000 2.37136 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.54000 12.25000 0.29000 2.36735 野村中國機會基金 14.85000 14.51000 0.34000 2.34321 匯豐中國動力基金(台幣) 16.63000 16.25000 0.38000 2.33846 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.70000 12.41000 0.29000 2.33683 台新MSCI中國基金 22.22000 21.72000 0.50000 2.30203 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.46000 10.23000 0.23000 2.24829 摩根中國亮點基金 14.32000 14.02000 0.30000 2.13980 台新中國精選中小基金 12.11000 11.86000 0.25000 2.10793 保德信中國中小基金-新臺幣 10.66000 10.44000 0.22000 2.10728 保德信中國中小基金-美元 11.63000 11.39000 0.24000 2.10711 匯豐太平洋精典基金 18.13000 17.76000 0.37000 2.08333 摩根龍揚基金 34.88000 34.18000 0.70000 2.04798 群益華夏盛世基金-人民幣 10.70820 10.49510 0.21310 2.03047 匯豐中國科技精選基金(美元) 13.12000 12.86000 0.26000 2.02177 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.05000 4.95000 0.10000 2.02020 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.62000 11.39000 0.23000 2.01932 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.32000 21.88000 0.44000 2.01097 摩根金龍收成基金 23.34000 22.88000 0.46000 2.01049 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.85000 21.42000 0.43000 2.00747 群益華夏盛世基金-美元 10.82350 10.61140 0.21210 1.99879 復華亞太成長基金 14.29000 14.01000 0.28000 1.99857 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.70000 9.51000 0.19000 1.99790 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.95000 16.62000 0.33000 1.98556 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.32000 11.10000 0.22000 1.98198 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名鉅亨台北資料中心
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