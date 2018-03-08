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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/03/07  107/03/06 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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匯豐中國動力基金(美元)                                            0.57000    0.55000   0.02000    3.63636
摩根東方科技基金                                                 37.10000   36.06000   1.04000    2.88408
第一金亞洲科技基金                                               21.59000   21.00000   0.59000    2.80952
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.89000    2.82000   0.07000    2.48227
摩根絕對日本基金                                                 14.24000   13.91000   0.33000    2.37239
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.88000   22.35000   0.53000    2.37136
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.54000   12.25000   0.29000    2.36735
野村中國機會基金                                                 14.85000   14.51000   0.34000    2.34321
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.63000   16.25000   0.38000    2.33846
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.70000   12.41000   0.29000    2.33683
台新MSCI中國基金                                                 22.22000   21.72000   0.50000    2.30203
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.46000   10.23000   0.23000    2.24829
摩根中國亮點基金                                                 14.32000   14.02000   0.30000    2.13980
台新中國精選中小基金                                             12.11000   11.86000   0.25000    2.10793
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.66000   10.44000   0.22000    2.10728
保德信中國中小基金-美元                                          11.63000   11.39000   0.24000    2.10711
匯豐太平洋精典基金                                               18.13000   17.76000   0.37000    2.08333
摩根龍揚基金                                                     34.88000   34.18000   0.70000    2.04798
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.70820   10.49510   0.21310    2.03047
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       13.12000   12.86000   0.26000    2.02177
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.05000    4.95000   0.10000    2.02020
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.62000   11.39000   0.23000    2.01932
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.32000   21.88000   0.44000    2.01097
摩根金龍收成基金                                                 23.34000   22.88000   0.46000    2.01049
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.85000   21.42000   0.43000    2.00747
群益華夏盛世基金-美元                                            10.82350   10.61140   0.21210    1.99879
復華亞太成長基金                                                 14.29000   14.01000   0.28000    1.99857
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.70000    9.51000   0.19000    1.99790
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.95000   16.62000   0.33000    1.98556
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.32000   11.10000   0.22000    1.98198
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