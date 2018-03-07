經長回應美商會：今年供電緊澀 但明年就會改善

政府承諾要穩定供電，但美國商會卻有疑慮，經濟部長沈榮津坦承，今年供電會比較吃緊，但明年會改善，新機組加入後，備轉容量率可望上升至 15％，今年要維持穩定供電，就是發電機組壞不得。

前 2 天高溫加上機組故障，使得備轉容量率降至 3.17％，備轉容量只剩 93.7 萬瓩，差一點就高出限電的紅燈，尖峰用電以 2932 萬瓩創下歷年 3 月新高。

連續高溫的夏季氣候都還沒到，供電就頻吃緊，美國商會公布 2018 年商業景氣調查時，也對穩定供電的承諾，表示擔憂。

對此，經濟部長沈榮津坦承，今年的電力供應確實比較緊澀一點，但明年會改善，（T）「今年可能電力供應會緊澀一點，但明年新機會就會上來，明年以後，備用容量率會到 15％。」

面對今年供電緊澀的窘境，沈榮津說，今年的工作重點，就是運轉中的機組，要照顧好，不要出現故障；同時，大修的機組要如期完成大修、併聯發電；針對新建電廠，要做好電力管理，（T）「我們希望（今年）備轉容量率維持在 6％，前天氣溫升高後，用電量多了 1 百萬瓩，可以看到溫度上升，景氣也回升，政府有責任穩定供電。」

此外，美國商會也提出，薪資達一定水準的高階經理人，應該採責任制，國發會回應表示，邀集外國商會、國內工商團體及相關部會進行研商後，向勞動部提案。

中廣記者陳儷方台北報導。