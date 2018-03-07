傳沙烏地阿美石油公司在港上市可能性增加

路透社報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德 (Mohammed bin Salman) 本週開始出訪英國和美國，或有助於決定沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的首次公開發行 (IPO) 地點。在競爭阿美國際 IPO 的過程中，倫敦和紐約這兩個金融中心原本一直明顯領先。除國際市場外，阿美石油公司還將同時在沙烏地阿拉伯首都利雅得上市。



但隨著香港以黑馬姿態殺出，情況已出現轉變。據兩位消息人士透露，沙烏地阿拉伯希望能籠絡到中國和日本等亞洲國家，這些國家預計將成為基石投資者。



消息人士稱，負責沙烏地阿拉伯經濟和石油政策的王儲穆罕默德尚未做出最後決定；上市的複雜性、法律疑慮以及不同顧問給出的建議彼此衝突，都推遲了做出最終決定的時間。



香港交易所表示：「對於阿美上市，香港佔據十分有利的地位。有關該公司可能如何推進其國際上市計劃，我們還沒有獲得任何訊息。」



沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德於週三抵達倫敦，與英國首相梅伊和其他高層內閣舉行會談，這也是他去年夏季被立為王儲以來首次訪問英國。隨後將於 3 月 19 日至 4 月初期間訪問美國，屆時也將與美國總統川普會面，並到訪紐約、波士頓、休斯頓、舊金山等城市。



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