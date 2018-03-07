【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到白宮首席經濟顧問柯恩閃辭道瓊電子盤大跌超過三百點之下，使得台股再度反轉下跌，終場加權指數下跌 39.02 點，但依舊站穩 10700 點整數關卡以及五日均線，後續可觀察國際股市是否再度開始崩跌，而外資在現貨部分賣超 1.62 億，合計三大法人現貨淨買超 10.33 億。

《國際金融市場焦點分析》

週二美股因為美國白宮對貿易戰態度軟化，表示加拿大和墨西哥可透過 NAFTA 來免除鋼鐵和鋁的關稅新規，指數小幅上揚，然而盤後時段傳出美國白宮國家經濟委員會主席 Cohn 辭職，以表達其對進口鋼鐵和鋁徵收關稅動作的不滿，使得亞洲市場普遍跳空開低，避險貨幣日圓則大幅走升，美債價格一度大漲，幸好開盤沒有多久各地指數就展開反彈。

《國際商品市場焦點分析》

週二美股因為美國白宮對貿易戰態度軟化，表示加拿大和墨西哥可透過 NAFTA 來免除鋼鐵和鋁的關稅新規，指數小幅上揚，然而盤後時段傳出美國白宮國家經濟委員會主席 Cohn 辭職，以表達其對進口鋼鐵和鋁徵收關稅動作的不滿，使得亞洲市場普遍跳空開低，避險貨幣日圓則大幅走升，美債價格一度大漲，幸好開盤沒有多久各地指數就展開反彈。

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