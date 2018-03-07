中銀新招 內銀今早集體報「起」！

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中銀監昨宣布放寬內銀撥備要求，撥備覆蓋率由原本150%(即每100元不良貸款要有150元撥備支持)，降到120%至150%，而撥備對貸款總額比率(撥貸比)則由原本2.5%(即每100元貸款另作2.5元撥備)，降到1.5%至2.5%。 中銀監放寬內銀撥備要求，變相推動板塊釋放盈利。海通國際股票研究執行董事陳昔典預期，若撥備覆蓋率降1個百分點，新政策可為銀行業帶來的淨利潤升幅128億人民幣，相等於銀行業整體淨利潤的0.73%，或銀行業整體風險權重資產的1個基點。對H股內銀而言，撥備覆蓋率每下滑1百分點，稅前盈利將上升0.6%至1%，而其核心一級資本充足率將上升1至2個基點。 內銀昨日吸引110億元資金追捧，今日走勢向好。今早盤前交易，建設銀行(00939-HK)報8.02元，升0.24元，升3.085%。成交4.77億股，涉資37.98億元；工商銀行(01398-HK)報6.78元，升0.24元，升3.67%。成交3.79億股，涉資25.43億元；中國銀行(03988-HK)報4.25元，升0.11元，升2.657%。成交3.84億股，涉資16.2億元；招商銀行(03968-HK)報33.25元，升1.1元，升3.421%。成交3000萬股，涉資9.9億元；農業銀行(01288-HK)報4.35元，升0.13元，升3.081%。成交2.2億股，涉資9.4億。