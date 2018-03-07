48家A股上市公司一季報業績預增超100%

據證券日報3月7日報道，截至3月6日18時，A股總計有113家上市公司披露2018年1月份至3月份業績預告。其中，48家上市公司預計業績將出現倍增。

數據顯示，63家上市公司業績預增，3家上市公司預計業績續盈，10家公司預計業績扭虧，29家預計業績略增，2家上市公司預計業績續虧，6家公司預計業績略減。

同花順數據顯示，當代明誠、龍韻股份、華東重機、麗鵬股份、紅相電力預計業績將出現10倍以上增長。當代明誠介紹，預計2018年一季度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤約為5000 萬元至8000萬元，與上年同期相比增加4974.14萬元至7974.14萬元，同比增加19234.88%至30835.81%，暫位列A股預增第一。對于業績變化，當代明誠介紹，報告期内公司全資子公司雙刃劍香港關于2018俄羅斯世界杯亞洲區獨家市場銷售代理工作已正式開始，并同時開啓了2018俄羅斯世界杯相關衍生品的推廣工作，該工作的開展有望對公司未來的業績産生持續積極的影響。

龍韻股份預計今年第一季度業績將實現同比扭虧為盈，實現歸屬于上市公司股東的淨利潤與上年同期(法定披露數據)相比，將增加至1455萬元到1526萬元。華東重機預計今年第一季度實現盈利14313.09萬元至15691.82萬元，同比增長2499.59%至2750%。

冠福股份、花園生物、榮之聯、漢鼎宇佑等43家上市公司預計業績將出現翻倍式增長。露笑科技、中再資源、藍色光标、利亞德等30家上市公司預計業績將出現50%及以上增長。

從淨利潤角度看，康得新、三聚環保、中泰化學、金正大、湯臣倍健等36家上市公司預計實現的淨利潤超億元。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)