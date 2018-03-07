科恩離職嚇壞全球市場：日股低開近1% 美股期貨大跌

美國總統川普團隊再現重大人事變動，白宮經濟顧問科恩 (Gary Cohn) 辭職的消息，令亞太市場開啟避險模式。

日本股市今日大幅低開，日經 225 指數開盤下跌 0.73%，當前跌幅為 0.75%。

美股期貨也大幅下行，標普 500 股指期貨在亞太盤初跌 1.2%，道指期貨大跌 1.7%。

避險資產則快速上揚，黃金短線一度上漲 5 美元，最高至 1340 美元；美國 10 年期公債價格走高，推動殖利率一度下跌 4 個基點至 2.84%；日元兌美元一度漲 0.6%。

稍早白宮宣布科恩辭職的消息，導致 SPDR 標普 500ETF（SPY）盤後跌超 1%，美元指數下跌 0.6% 至 89.52。

在事先準備的講稿中，科恩表示：「能為我的國家服務、推動促增長的經濟政策來為美國人民謀福利是一種榮耀，尤其是在歷史性的稅改通過上。」川普在自己的聲明中表示：「Gary 過去是我的首席經濟顧問，在推動我們的議程、完成歷史上稅改、促進美國經濟再度增長上做了完美的工作。」

不過在外界看來，科恩的離職可能與川普發動貿易戰直接相關。美國媒體 Politico 本月早些報導稱，由於在貿易問題上的分歧，白宮首席經濟顧問 Cohn 考慮辭職。

在科恩辭職消息宣布後，KKM Financial 董事總經理 Dan Deming 表示：「由於 Cohn 作為華爾街支持者的名聲，我認為這絕對比其他人離開白宮更主要。短期來看，這將加大市場對貿易戰升級可能性的擔憂。」

『新聞來源／華爾街見聞』