中國中藥(00570-HK)購同業推進全國中藥智能配送中心的全覆蓋

中國中藥(00570-HK)公布，持股87.3%附屬天江藥業透過增資4694萬人民幣及3510萬人民幣，收購江康藥業和雙蘭星各51%股權。

江康藥業生產基地位於長江三角洲核心地區江蘇泰興，佔地約200 畝，於2017年5月獲得中藥飲片生產GMP認證，是一家擁有高規格、現代化的中藥飲片生產線、年生產中藥飲片5000噸的中藥飲片生產企業。集團投資江康藥業後將補充集團在江蘇省中藥飲片生產的空白，同時協同天江藥業在江蘇省各級醫院的銷售實力，能快速、充分地佔領中藥飲片在江蘇省的市場。

增資完成後，集團將以江康藥業為主體開展共享中藥智能化配送服務業務，利用互聯網和物聯網，通過傳統中藥飲片、精製飲片、中藥配方顆粒、訂制膏方、中藥代配代煎等方式向終端用戶提供一站式、全品種、全方位的中藥服務，實現該業務板塊在江蘇省的佈局。同時聯合集團在北京、上海、佛山、貴州等地已完成的佈局形成區域聯動，逐步實現全國重點城市共享中藥智能配送中心的全覆蓋。

雙蘭星為於2007年10月在中國成立之公司，其生產基地位於黑龍江省鶴崗市，佔地約100畝，是一家擁有11個藥品批准文號的中成藥生產企業，具備藥品顆粒劑、糖漿劑、合劑的生產能力。隨著各省陸續發文，部分省份在省內開展中藥配方顆粒科研試點，並對醫院使用本省企業生產的中藥配方顆粒予以優先備案。雙蘭星是黑龍江省首批批覆可申報黑龍江省中藥配方顆粒科研試點的公司之一。

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