【IPO追蹤】傳沙地阿美在港上市可能性增

路透引述消息人士稱，沙地阿拉伯王儲穆罕默德(Mohammad bin Salman)即將展開擔任「太子」以來首度訪問美國與英國行程，預料他與首相文翠珊等英國官員會面時，國家石油公司沙地阿美(Saudi Aramco)海外上市將是討論事宜之一。

不過，路透昨天引述消息指出，紐約與倫敦作為沙地阿美上市地的可能性正日漸減退，反而是香港愈來愈可能成為該公司上市地。

根據報道，紐約與倫敦一直是沙地阿美上市的兩大熱門選擇，但因為監管機構對披露的要求，較香港嚴苛，加上沙地希望爭取中國及日本企業為主的亞洲投資者，作為沙地阿美的上市前基本投資者，所以香港愈來愈可能成為沙地阿美的上市地點。

不過，穆罕默德今次的訪問行程可能是選址的關鍵。他將於周三抵達倫敦，與英國首相文翠珊及其他內閣成員見面。他其後會在3月19日抵達美國，屆時將會晤美國總統特朗普，然後到紐約、波士頓、休斯敦、三藩市等城市訪問，行程至4月首周結束。

沙地阿美回應稱，正就國際上市選項作出評估，未有最終決定。

港交所回應稱，未收到沙地阿美的上市申請。紐約證交所拒評上述消息。倫敦證交所未回應查詢。

另外，沙地證交所(Tadawul)行政總裁胡賽(Khalid Al Hussan)向彭博說，沙地股市計劃兩年內把外資持股比例，由目前4%大增至25%。胡賽又稱，已準備好迎接沙地阿美上市，相信沒有任何重大流動性問題。

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