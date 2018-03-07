福布斯全球富豪榜亞馬遜貝索斯成全球首富 馬化騰做亞洲首富

美國《福布斯》雜誌公布今年全球富豪榜，今年共有2208位財富達到10億美元的億萬富豪上榜，創下紀錄。網上零售商亞馬遜創辦人貝索斯，以1120億美元財富，登上榜首，他在過去一年財富大增392億美元，是《福布斯》雜誌自87年設立富豪榜以來，一年間最大的財富增幅。微軟創辦人蓋茨以900億美元，排第二位；股神畢菲特的身家有840億美元，排第三。

而美國總統特朗普的排名，由去年的544位，跌至今年的766位，估計身家有31億美元。

今年上榜富豪的凈財富總和達91000億美元，按年上升18%，平均凈財富為41億美元創新高；全球首20名富豪的凈資產總額創歷史新高，達到12000億美元；亞太地區的上榜富豪最多有827人；美國排第二有585人；歐洲有559人。

騰訊(00700-HK)主席馬化騰以453億美元財富，排17位，成為亞洲首富；阿里巴巴主席馬雲以390億美元身家，排20位。本港首富長和主席李嘉誠，以349億美元財富，位居2位；恆地(00012-HK)主席李兆基，與內地的恆大主席許家印，同樣以303億美元財富，並列24位。萬達集團董事長王健林以300億美元，排26位。

碧桂園(02007-HK)副主席楊惠妍全球排名由140急升至43位，財富按年大增1.4倍，至219億美元，繼續成為亞洲女首富。

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