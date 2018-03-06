震旦行去年EPS賺6.67元 每股擬配息6元 雙創歷史新高

震旦行 (2373-TW) 去年稅後純益 18.1 億元，年增 45%，每股純益 6.67 元，雙雙創下歷史新高，董事會通過每股擬配發現金股利 6 元，同樣創下歷史新高 紀錄；以今 (6) 日收盤價 89 元計算，現金股利殖利率 6.74%，股東會預計 6 月 12 日召開。



震旦行今日召開董事會通過去年財務報告，去年第 4 季稅後純益 7.3 億元，年增 126%，每股純益 2.9 元；累計去年稅後純益 18.1 億元，每股純益 6.67 元，都創歷史新高紀錄。



震旦行去年全年合併營收 143.7 億元，若採同基礎調整計算，消除震旦電信營收造成的比較基準差異，全年合併營收年增 5%。大陸事業營收 19.3 億元人民幣，年增 15%，匯率換算後年增 7%。

震旦行兩岸全年營收大陸與台灣占比 6 : 4，其中大陸 OA 26%、大陸家具 24%、大陸電子 9%、台灣 OA 22%、台灣家具 6%，大陸事業仍為公司未來營收持續成長的主要動能。



震旦行去年稅後純益 18.1 億元，年增 45%，獲利成長主要來自大陸事業，其中大陸 OA 事業在新機銷售持續成長，及運轉台數不斷累積下，全年獲利成長 49%。

大陸家具因拓展政府及中大型民企標案有成，全年獲利成長 46%。震旦大陸事業去年共挹注獲利 6.6 億元，總獲利貢獻近 4 成。