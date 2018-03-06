美證監會向80多家涉ICO基金發傳票 多國推進監管

自去年以來，美國證監會(SEC)針對ICO和虛擬貨币的監管就持續從嚴，目前，SEC正在對加密貨币行業展開更廣泛的調查。而與此同時，歐盟、奧地利、泰國等國家和地區監管，也正在加快對虛擬貨币監管的腳步。

據境外媒體報道，SEC日前已向TechCrunch(TC)創始人邁克·阿靈頓(Michael Arrington)的1億美元加密貨币基金發出傳票，内容包括要求企業提供ICO的預售和銷售構成等信息。

阿靈頓在接受境外媒體采訪時表示，不僅是TC收到了傳票，幾乎所有加密貨币基金都收到了傳票。“這沒關系，他們隻是要弄清楚，想要得到什麽信息，他們需要制定規則，這樣我們就能跟上他們的步伐，而市場也在期待他們這樣做。”阿靈頓稱。

據消息人士透露，到目前為止大約80家公司收到了傳票，美國加密貨币交易所Coinbase援引律師的說法也給出了類似數字。

SEC此前表示，這些監管規定應當适用，但并未正式說明開發者應當如何遵守。

受此消息影響，各類虛擬貨币和區塊鏈相關概念股應聲下跌，區塊鏈概念股Overstock兩日跌幅一度超過15%。該公司提交SEC的文件顯示，SEC的執法部門本月通知該司在對其進行調查，要求其自願提供和ICO代币融資相關的文件。Overstock旗下的替代性交易系統tZero在進行融資規模2.5億美元的ICO，tZero目前計劃將退出數字貨币交易所。

比特币等虛擬貨币受此消息影響略小，小幅下跌後再現上漲行情，目前徘徊在11200美元左右，較一個月前最低點，已上漲近90%。

除了美國之外，全球其他國家監管近期也在通過不同的方式加快對加密貨币監管的進程。

歐盟委員會日前表示，將評估歐盟現有規則對數字貨币、ICO的适用性，并且將加大建立通用區塊鏈技術标準的努力，以促進歐盟金融科技市場發展。同時，歐盟委員會還將設立金融實驗室，以幫助監管者應對金融科技問題。在過去幾個月，歐盟委員會已經加強了對加密貨币行業的信息收集。

奧地利目前已計劃監管數字貨币，并將應用現有的黃金和衍生品交易規則作為樣板。據歐洲媒體報道，奧地利政府的主要擔憂是數字貨币可能被用于洗錢。同時，政府也希望將傳統金融産品的監管措施延伸至數字資産領域。

奧地利財政部長Hartwig Loeger在接受媒體采訪時表示：“在打擊洗錢和恐怖主義融資的鬥争中，對數字貨币的監管非常重要。”Loeger概述了政府計劃實施的若幹措施，包括要求數字貨币市場參與者對交易各方進行識别、對交易金額超過一萬歐元的投資者信息向金融監管機構進行披露等。

Loeger表示，該規定還將涉及ICO項目領域的監管。政府將對市場操縱、内幕交易和搶先交易等方面的現有規則進行應用，并要求組織者向國家金融市場管理局(FMA)提交“數字貨币招股說明書”。

與此同時，泰國監管機構也加快了虛擬貨币及ICO監管進程。據泰國媒體報道，泰國證券交易委員會將于3月8日對ICO監管框架進行審查。其中，相關資産和服務要求、KYC(了解你的客戶)等合規審查規則被列為重點。此外，信息披露、交易報告、系統安全性、交易目标、ICO資金使用方式等，也將被納入監管框架。

此前，有泰國媒體報道稱，泰國的上市公司和私人公司都正急于在相關監管政策出台前進行ICO，這些公司擔心監管機構會為發行方和投資者增加麻煩。 近期，泰國上市公司Jay Mart Plc的子公司J Ventures成了泰國第一家進行了ICO的上市公司，該公司銷售了1億個數字代币，籌得6.6億泰铢(約2100萬美元)。

泰國證券交易委員會秘書長Rapee Sucharitakul對媒體透露，加密貨币監管工作組將在本月内内舉行會議，以讨論現行法律是否足以監管加密貨币。該工作組由來自泰國中央銀行、證券交易委員會、財政部和反洗錢辦公室的代表組成。

來源：一財網

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