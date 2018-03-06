滬指探底回升漲1%斬獲四連陽 熱點板塊輪動速度加快

周二早盤，滬指高開低走，中小板創業板延續反彈，臨近午盤滬指走強翻紅。午後，房地産、鋼鐵、煤炭等權重股強勢上漲，帶動滬指繼續上攻。但近期不斷走強的創業板指午後萎靡，不斷下行至翻綠，臨近尾盤才勉強翻紅。截至收盤，滬指上漲1%，斬獲4連陽，沖擊3300點關口。滬指收報3289.64點，漲1.00%，成交額2244億。深成指收報11007.95點，漲1.22%，成交額2705億。創業板收報1797.61點，漲0.11%，成交額811億。

市場上的熱點板塊輪動速度加快，大、小盤股均有代表性的個股漲停。板塊方面，房地産、煤炭、鋼鐵、醫藥生物、非銀金融、等行業板塊漲幅居前。而食品飲料、銀行、計算機等行業板塊下跌。概念股方面，民營醫院、粵港澳大灣區、粵港澳自貿區、次新股、5G等概念板塊漲幅居前；而工業互聯網、信息安全、網貸等概念板塊跌幅居前。

此外，“獨角獸”概念午後依舊活躍，而細分下的富士康概念表現強勁。資料顯示，富士康2017年度營收3545億元，淨利162億元，如果按照30倍左右市盈率，加上發行新股募資，市值很有可能超過5000億元，或成為A股科技股龍頭。

國金證券今日發表研報觀點稱，從政府工作報告總體内容來看，政府刻意淡化了GDP增長指标，政府對經濟下滑的容忍度在提升，而更多的着眼于“改革”。改革的方面包括了：提高直接融資特别是股權融資比重、積極穩妥去杠杆，加快新舊動能轉化，加快財稅體制改革，加快對外開放等。總之，2018年經濟具備一定的下行壓力，但經濟向下有底線。企業盈利體現在結構性增長，整體社會發展與改革的方向感會更加明确，總體來講，2018年A股是一個“機”大于“危”的年份，走勢會比較反複、曲折，或“前低後高”走勢，但全年仍將取得正收益依舊可期，配置上“消費升級” 與“創新驅動”可能是市場2018年的配置主線。

作者：覃漢計

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