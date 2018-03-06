【異動股】中國鋁業(02600-HK)A/H股雙雙回漲超5%

中國鋁業(02600-HK)(601600-CN)H股于今日午間開盤不久持續拉升，現漲5.3%，報4.77港元，成交額1.63億港元；中國鋁業A股也跟随有色板塊持續走高，現漲6.56%，報5.52元。

前幾交易日，公司A股大跌，公司發布生産經營情況表示，近期公司生産經營一切正常，動力煤、鋁土礦、純堿、煅後焦等原材料價格下降。公司内、外部經營環境未發生異常。

2018年1月31日，公司披露《中國鋁業股份有限公司2017年度業績預增公告》，經財務部門初步測算，公司預計 2017年年度實現歸屬于上市公司股東淨利潤與上年同期相比，將增加人民币約96,000萬元，同比增加約 239%;與上年同期(經重述數據)相比，將增加人民币約99,000萬元，同比增加約269%。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與上年同期相比，將增加人民币約117,000萬元;與上年同期(經重述數據)相比，將增加人民币約121,000萬元。

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