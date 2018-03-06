最新研究顯示，友邦保險代言人碧咸雖有效提高品牌知名度，但未能成功引起客戶對產品的興趣

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 3 月 6 日（星期二） - CSG 香港發現，儘管碧咸成功提高友邦保險的品牌知名度，但未能引起客戶對其保險產品的興趣。

此為最近一個市場研究的調查結果。是次研究比較了香港七家保險公司推出的八個宣傳項目的效力，邀請年齡介乎 18 歲至 55 歲的公眾人士對八個項目評分，評分標準包括該項目是否有效傳達訊息，以及是否能引起他們了解有關產品的興趣。

圖片說明：圖 1：在是次調查中，CSG 香港測試 8 個保險宣傳項目的效力圖 2：調查結果顯示哪些宣傳項目最能引起大眾共鳴

友邦保險邀得這位「萬人迷」擔任全球代言人，出席「我有我原因」宣傳項目，期望藉以提高亞洲大眾對健康生活的關注。然而，儘管碧咸深受年輕受訪者歡迎（特別是女性），但許多受訪者都未能看出他與這個保險品牌的連繫。有些受訪者還評論說：「他為太多產品擔任品牌代言人了。」

在是次調查中，雖然友邦保險以碧咸為代言人的宣傳項目表現令人失望，但在八個宣傳項目中，這個項目的得分未算最低。表現最遜色的是富衛「盡情現在零等待！」宣傳項目，該項目在所有範疇中得分最低。富衛的宣傳項目旨在鼓勵大眾盡情投入生活，但香港大眾認為項目的訊息未能貼近日常生活。

相比之下，安盛的加德滿都宣傳項目在各方面都獲得香港大眾的正面評價，且在是次調查的五個主要範疇內皆獲最高評分。這是安盛首個全球性的品牌宣傳項目，內容是以安盛客戶 Lisa 的遭遇為主線。Lisa 在 2015 年發生的尼泊爾大地震中不幸受傷，在安盛協助下踏上康復之路。

於 2017 年 11 月負責進行此項調查的 CSG 研究總監 Donna Cheung 表示，加德滿都項目整體來說非常成功。她說：「這個宣傳項目對安盛的品牌形象發揮非常正面的影響，不僅將安盛的主要訊息傳遞給客戶，​​還引發大眾對安盛產品的興趣。」

基於安盛加德滿都項目取得的成功，Donna 建議各大品牌如有意製作引起受眾共鳴的廣告，應「不斷以客戶為中心，並以貼近現實的訊息／語言吸引客戶。只有這個策略可持續取得成功，並有助品牌達到長期增長」。

在製作能夠引起共鳴的宣傳項目時，也要注意其他重要因素，包括：

1. 真實表現品牌價值

2. 確保故事／內容與目標大眾息息相關

3. 訊息簡明

4. 表現同理心

5. 引起受眾興趣

正如 CSG 香港這個最新的研究顯示，宣傳項目的成功取決於許多因素。雖然名人效應可提高品牌知名度，但這策略有利有弊，從友邦保險聘用碧咸為代言人的宣傳效果可見一斑。

關於調查

調查在 Toluna QuickSurveys 平台上進行。調查以網上隨機抽樣方式進行，共訪問 500 名年齡介乎 18 歲至 55 歲的公眾人士。調查於 2017 年 11 月 15 - 21 日進行，被訪者完成大約 10 分鐘的問卷。年齡和性別的配額亦根據政府人口普查的資料分佈。完整報告可通過電子郵件索取：DONNA.CHEUNG@CSG-WORLDWIDE.COM

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