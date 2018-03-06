【大慶證券】投顧盤前－多空爭戰半年線  業績股是焦點



◆盤勢分析

美股四大指數昨日全數收高，道瓊收盤大漲 336.70 點，漲幅達到 1.37%，而美股大漲的主要原因在於川普在關稅問題上有轉圜的餘地。昨日川普在推特的推文中說，只有在新的且公平的 NAFTA 協定獲得簽署情況下，才會取消鋼與鋁關稅，從推文來看，代表事件並非完全不可逆，也因此讓美股以及歐股昨日得以反彈走高。從近期連串事件來看，全球股市主要受到兩大問題影響，一為三月中下旬的聯準會利率決策會議，一為近期的貿易戰事件，由於波段全球股市漲多，因此在這些重大事件發生時，就容易出現大幅波動，所以短線雖然貿易戰問題暫時有解，但仍不排除有惡化可能，研判美股維持目前震盪整理趨勢不變，短線觀察美債、美元以及油價的變化。

雖然上周五美股開低走高，不過昨日的亞股卻相對不領情，對外資最為敏感的港股早盤開高走低，盤中一度大跌逾 500 點，由於過去外資在港股的動向都為亞股的焦點，因此，短線港股的弱勢加上小道瓊電子盤跌幅擴大，也導致昨日亞股盤中跌幅有擴大的跡象，由於目前影響亞股的問題除了升息還多了貿易戰，因此在美股未止穩前，研判亞股恐將維持低檔震盪整理的格局。

台股昨日早盤反應美國科技股的強勢開高，然在追價意願低落，加上外資短線沒有明顯偏多，指數盤中隨亞股殺盤而擴大跌幅。以盤面來看，顯卡族群仍是多頭焦點，不過在短線持續大漲後，指標股撼訊、青雲、麗臺等尾盤再見調節賣壓，顯見漲多股內資逢高撤退，其他如人工智慧族群包括智原、世芯 - KY、低價 PCB、被動元件等也相對強勢，不過就如同上面所言，短線雖然強勢股持續輪動，但在美股不穩的狀況下，許多個股於昨日尾盤賣壓開始湧現，今日的強勢中小型股能否續強，將牽動內資短線的追價意願，此外，近期開始陸續公布 2 月營收，大立光 2 月營收年減幅高達 37%，為 2 年來最差，可能將讓其他個股受到短線的干擾，加上指數目前遇壓震盪，所以操作上不宜追高，以位階低、法人偏多以及具題材個股為主，相關族群原物料、電池、汽車零組件、整流二極體、LED 等皆是可留意的焦點。

