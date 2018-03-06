

◆盤勢分析

1. 美國 2 月服務業採購經理指數顯示，企業活動擴張上升到了六個月高點。川普總統表示只有在新的且公平的 NAFTA 協定獲得簽署的情況下，才會取消鋼與鋁關稅。美國眾院議長極為擔憂川普的貿易計畫，宣稱若川普在關稅計畫上一意孤行，國會領袖不排除採取行動的可能性。週一美股上漲，漲幅介於 0.89 至 1.37％，美股四大指數近期高檔震盪。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：上攻帶量較有助於反彈延續。

（2）均線：支撐為年線附近，壓力為月線附近。

（3）技術指標：KD 開口略為向下，9 日 K 值大於 50，反彈仍有機會延續。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能收復半年線及季線，上攻成交量是否大於 20 日均量，半導體、蘋概、無人商店、電競、工業 4.0、原物料、生技、中概、金融等。

4. 蘋果光黯淡，3008 大立光、2474 可成、6456GIS-KY 昨（5）日公布 2 月營收均較元月衰退至少三成，以 GIS 月減 40.5% 最為失色；大立光則月減 37% 至 22.17 億元，下探兩年來低點，不如預期。可成 2 月營收為 57.02 億元，為近十個月低點，月減 30.3%，年增 20.2%；前二月營收 138.92 億元，年增 44.6%。蘋概 2 月營收較低主要係 2 月工作天數少加上為蘋果拉貨淡季所致。

5. 偏光板大廠明基材（8215）公布去年全年稅後純益 5.25 億元，轉虧為盈，並攀上三年來獲利高點，每股純益 1.64 元；其中，去年第 4 季稅後純益 1.28 億元，季減 24%，每股純益 0.4 元。明基材董事會並決議，去年度盈餘每股擬配發 0.9 元現金股息，盈餘配發率達 54.8%。明基材殖利率近 5%。

6. 大陸第 13 屆全國人大一次會議昨（5）日在北京開幕，大陸國務院總理李克強在開幕式作政府工作報告，提出多項「惠企」措施，包括為企業和個人減稅降費上兆元人民幣（下同），調降工商業電價 10％。李克強並為新能源車行業送出大禮，宣布購置稅優惠政策再延 3 年；此一政策對台廠供應鏈無疑是一大利多，可留意 6279 胡連、3526 凡甲等。

7. 牧德科技（3563）昨（5）日公布 2 月營收 1.86 億元，無懼農曆 2 月春節長假、工作天數少，仍連續 10 個月創歷史新高，比 1 月及去年 2 月各增加 2.85％、151.29％；前兩月營收 3.67 億元，較去年同期成長 153.52％。牧德短期支撐為月線附近。

