中國人工作效率之高，全球罕見！

摘要：近期一項針對各國工作效率的調查發現，秘魯、瑞典、印尼是工作效率最高的國家。而捷克、芬蘭和中國是任務完成度最高的國家。不過，工作效率越高，對所有立項任務的完成比例越低，兩者能兼顧的國家並不多。

如果全球各國進行一場工作效率的大比拼，哪個國家效率最高？哪國效率最低？中國人效率算高嗎？大家印象中效率高的德國、日本是否真的效率很高呢？

近期，數據分析網站Priceonomics利用項目管理軟件公司Redbooth的數據，選取了Redbooth最活躍40個國家和地區的用戶，通過研究過去三年中，所有行業的生產和任務完成情況，來考察各國的生產效率是否存在差異。

結果顯示，南美洲的秘魯是工作效率最高的國家，而中東的阿聯酋是工作效率最低的國家。捷克、芬蘭、中國、以色列的任務完成度最高，而俄羅斯、印度、菲律賓和秘魯的任務完成度最低。

研究表明，工作效率最高的國家，往往任務完成度最低，如秘魯；而工作效率偏低的國家，其任務完成度更高。

不過也有例外，中國是全球罕見的「工作效率高且任務完成度高」的國家。

秘魯工作效率最高，中國亦全球領先

根據Redbooth平台的數據統計，所有國家中，完成一項任務時間最短的國家是秘魯，平均只需要10.2天，瑞典和印尼緊隨其後，跟別需要13和13.3天。中國排名也不錯，位列第四。

在工作效率排名靠前的國家中，除了瑞典之外，絕大部分都是新興國家和發展中國家。

而全球工作最慢的是阿聯酋，完成一項任務平均需要23.8天。而大家印象中工作效率高的德國和日本，排名卻不高。德國排名倒數第二，日本也排在最後幾位。

對於德國而言，近期剛通過的28小時工作制讓工作時間縮短，加上兼職目前在德國盛行，所以同一個公司內完成一項任務或項目的時間會被拉長。

此外，瑞士、比利時、丹麥、葡萄牙等一眾西歐國家的工作速率最低，再次印證西歐國家是適合生活、度假和養老的國度，工作節奏較慢。

工作效率越高，任務完成度越低

任務能在最短的時間內完成，只是工作的一個方面。另外，還需要看工作的完成度。Priceonomics在研究中，還對所有任務的完成度百分比進行了考察，最後發現“工作效率越高的國家，往往在所有人物中的完成比例越低”。

也就是說，任務完成得越快，可能就會放棄、犧牲掉其中的一些任務。而工作效率普通的國家，往往對任務的完成度也高，慢工出細活。

當然，這裏面也有例外。中國是全世界罕見的任務完成速度快，且任務完成率高的國家。

通過下表可以發現，在所有開啟了的任務中，完成度最高的國家是捷克和芬蘭，在所有立項的任務中，有84.5%和84.4%的任務能得到完成；而中國排名也高居第三，所有任務中，有81.3%能夠最終完成。

而下表中，是任務完成比例最低的國家排名。俄羅斯排名墊底，僅有59.3%的任務能最終完成。而印度、秘魯則都是工作效率較高，但任務完成度低的典型例子。

若將工作效率和任務完成度表進行交叉對比，可以發現任務完成比例高的國家，大體上都是工作效率中等偏下的國家；而工作效率高的國家，往往任務完成度偏低。這再次證明慢工出細活，速度和效率在一定程度上的“不兼容”。

當然，報告特別提到了中國。中國在工作效率上排名全球第四，而在任務完成度上則高居全球第三，是極為少見的能將高工作效率和高任務完成度結合起來的國家。

全球各國的工作風格和節奏在這份調查中有了一定的反應。除了中國之外，將工作效率和工作完成度結合較好的國家，還有南非、智利、烏克蘭、墨西哥、土耳其等國，這些國家或許能成為「走出去」戰略的目的地。

*本文來自華爾街見聞

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