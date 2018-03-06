義大利執政黨民主黨敗選 前總理倫齊辭去黨首職務

摘要：倫齊辭去民主黨黨首職務，稱所屬黨派敗選，民主黨不應與「極端」黨派達成協議。據已統計的 98% 的選票計算，反建制的五星運動黨是得票最高政黨，得票率超過 32%，民主黨不到 20%。更新中

前義大利總理倫齊辭去民主黨黨首職務，稱自己所屬黨派敗選，民主黨不應與「極端」黨派達成協議，並將在下一屆議會擔任反對黨。

北京時間 5 日晚華爾街見聞提到，據已知的上周日投票結果，義大利反建制五星運動有望成為最大的單一政黨，而由反移民聯盟領導的中右派聯盟將是最大的團體。雙方均沒有獲得多數席位，但均聲稱有權領導下屆政府。

從已統計的 98% 的選票計算，中右聯盟的得票率為 37.3%，其中「北方聯盟」黨的得票率為 17.6%，前總理貝盧斯科尼的義大利力量黨為 14.1%。五星運動黨則是得票率最高的單一政黨，得票率為 32.4%。倫齊領導的執政黨民主黨的得票率為 18.8%。

根據去年義大利通過的新選舉法，只有在選舉中實際得票數超過 40% 的黨派或黨派聯盟才可能獲得議會席位的多數，實現組閣。

市場預計，義大利大選會產生沒有任何一黨取得多數席位的「懸浮議會」。本周一義大利股市一度下跌 2%，後收復多數跌幅，最終義大利富時 MIB 股指收跌 0.42%。

截圖來自義大利證券交易所

10 年期義大利公債殖利率一度漲 7 個基點，日內最高升破 2.12%。

對於此次選舉結果，義大利投行 Mediobanca 認為，沒有一個明顯多數派政黨在市場預料之中，最大的意外是反建制黨派五星運動和北方聯盟表現比預期的強。這不可能是市場和其他歐盟國家樂見的。

華爾街見聞此前提及，出現一個由五星運動黨領導的執政聯盟機會不大，更可能的狀況是貝盧斯科尼陣營和倫齊領導的民主黨攜手。但受到 2013 年稅務欺詐罪的影響，貝盧斯科尼本人無法再度擔任義大利總理，曾任歐洲議會議長的塔亞尼可能是未來的義大利總理。

對於「懸浮議會」出現、各方達成協議的時間或舉行新的選舉，義大利憲法並沒有時間限定。在新政府組閣完成前，義大利將繼續由看守內閣總理真蒂洛尼領導。

高盛預計，義大利可能經歷漫長又曲折的過程誕生新政府，只有在各政治勢力談判後才會成功組閣，並仍有可能重新選舉。上周日義大利投票並未一錘定音，中期來看，這會對歐元區的穩定性產生負面影響。進而影響歐元區市場穩定。

瑞銀在義大利的財富管理公司首席投資官 Matteo Ramenghi 也在報告中預計，選舉後的長期談判可能導致義大利資產波動增加。大聯盟政府會被市場視為正面結果，因為可能帶來政局穩定和財政政策約束力。義大利股市並未計入選舉不確定性，但公債市場考慮到了一些政治風險。

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『新聞來源／華爾街見聞』