上海銀監局更關注交叉金融風險 不良貸款風險完全可控--局長

路透北京3月5日 - 上海銀監局局長韓沂周一表示，今年上海銀監局的工作重點將更關註交叉金融風險、擊鼓傳花傳到上海的風險，類金融等外部傳染和非法活動交互感染傳導影響上海金融業的風險。

他在兩會間隙接受路透采訪時並表示，要進一步推進銀行業對外開放，支持上海科技中心和國際金融中心創建。另外今年上海銀監局將繼續重點關注房地產貸款風險，上海地區銀行業房地產貸款占比比全國要高一些，超過30%。

「今年繼續嚴查信貸資金進入樓市，違反國家房地產有關政策的規定的，比如挪用保障房建設資金、向四證不全項目發放貸款以及首付貸等降低貸款門檻等惡意違規行為，按照頂格進行處罰。」他說。

針對即將出台的資管新規，韓沂表示，相信監管部門會充分考慮各方意見。

今年政府工作報告提出推動重大風險防範化解取得明顯進展。總理李克強指出， 當前中國經濟金融風險總體可控，要標本兼治，有效消除風險隱患。

報告還提出，要嚴厲打擊非法集資、金融詐騙等違法活動。加快市場化法治化債轉股和企業兼並重組。加強金融機構風險內控。強化金融監管統籌協調，健全對影子銀行、互聯網金融、金融控股公司等監管，進一步完善金融監管。防範化解地方政府債務風險。嚴禁各類違法違規舉債、擔保等行為。省級政府對本轄區債務負總責，省級以下地方政府各負其責，積極穩妥處置存量債務。

報告並指出，中國要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實地方主體責任，繼續實行差別化調控，促進房地產市場平穩健康發展。

“我國經濟基本面好，政策工具多，完全能夠守住不發生系統性風險的底線。”李克強稱。

在韓沂看來，不良貸款風險完全可控，尤其是上海地區銀行業不良貸款率低於全國平均水平。

交通銀行(601328-CN)(03328-HK)前董事長牛錫明也在政協小組討論會上表示，不良風險可控，要對銀行資產質量有信心。

上海銀監局統計數據顯示，截至2017年末，上海銀行業不良貸款余額380.3億元、不良貸款率0.57%。而銀監會此前公布，2017年末，中國商業銀行不良貸款余額1.71萬億元，不良貸款率1.74%。

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