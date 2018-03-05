【復牌】梅雁吉祥(600868-CN)核查完畢 對中睿欲取得控制權的事項不予支持或配合

梅雁吉祥(600868-CN)3月5日晚間公告，公司停牌核查完畢，公司日常生産經營情況正常，目前所處的電力行業環境及内外部經營環境未發生重大變化。除已披露事項外，未發生對公司有重大影響的其他情形。

公告稱，公司市盈率水平較高，截至2018 年2月27 日，公司靜態市盈率為 141.37，滾動市盈率為 60.8，市盈率水平高于電力行業平均市盈率。公司特别提醒投資者，注意投資風險，理性決策，審慎投資。

此外，該公司同時公告第九屆董事會第二十一次會議決議稱，投資者通過二級市場購買股份成為股東是投資者的市場行為，但截至目前中睿公司未與公司就控制權及後續注入資産等事項進行溝通，董事會無法獲知其謀求上市公司控制權的真實意圖，目前公司董事會對其欲取得控制權的事項不予支持或配合。

股票將于2018 年3月6 日開市起復。

此前，公司2月26日晚就煙台中睿及其一緻行動人舉牌事項回複上交所問詢，公司表示，增持人實控人馬敬忠擬在未來12個月内繼續增持公司股票，旨在獲得公司第一大股東地位，同時謀求對公司的控制權。

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