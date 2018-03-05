日本央行也準備退出刺激政策 低利率時代恐正式結束

如果連日本央行 (BOJ) 都開始談可能結束寬鬆時，投資人應該要認真思考，過去 10 年寬鬆的時代恐怕真的要結束了。

據《彭博》報導，日本央行總裁黑田東彥上周五表示，他們將在明年 4 月財政年度前後，開始考慮如何退出大規模貨幣刺激計畫。這是迄今為止，針對結束 QE，日本央行所做最強烈的表態。

美銀美林日本經濟研究部門主管 Izumi Devalier 表示，黑田被迫在最近幾周更具體地談論退出問題，要是在 1 年半前，他只會說「談這個問題為時尚早」，徹底關閉這個話題。

值得注意的是，在全球央行中，日本應該會是最後退出 QE 的大型央行，如果連日本都在準備退出，那麼整個低利率刺激經濟成長的貨幣環境，應該可以正式宣布結束了。

加拿大央行、英國央行不但已經升息，而且很快可能再進一步提高利率，而歐洲央行也在討論結束購債計畫。中國央行總是表達維持政策中性，不過也透過各種方式降低借貸的規模。彭博經濟學家估計，到 2019 年初，全球主要央行的淨資產購買量將減少至零。

新加坡 Maybank Kim Eng 研究部資深經濟學家 Chua Hak Bin 指出，隨著經濟成長、通膨風險回升，各央行都在逐步讓貨幣政策正常化。

黑田東彥的發言，直接帶來了日元的強勢，日本股市上周五大跌之後，周一依然不見好轉，早盤仍跌 0.67%，日元則繼續攀高，美元兌日元報 105.55，挫 0.2%。

可以確定的是，黑田的堅持沒有太大的改變，日本退出寬鬆的前提是通膨達到 2%，市場也相信，如果這個目標尚未達成，日本央行應不至於提早改變做法。