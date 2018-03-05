DRAM今年供需健康 南亞科、旺宏頻獲外資買超

南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛看好今年 DRAM 整體供需健康，明年也不至於供過於求，有機會穩定樂觀；外資近期買超 DRAM 族群，統計連續 10 個交易日買超南亞科、連續 7 個交易日買超旺宏 (2337-TW)，但是華邦電 (2344-TW) 仍面臨外資賣超壓力。

旺宏去年獲利交出好成績，去年第 4 季及全年稅後純益都創下 7 年高點，全年稅後純益 55.18 億元，每股純益 3.12 元；旺宏對今年毛利率及營運看法樂觀，總經理盧志遠指出，今年高品質、高容量 NOR Flash 價格穩定微揚，SLC NAND Flash 的需求也持續成長，價格穩定，且有機會微幅上揚，樂觀看待今年毛利率及營運表現。

南亞科去年稅後純益 402.9 億元，每股純益 14.36 元，雙雙創下歷史新高，董事會通過股利支出總額為 108.79 億元，將配息 3.5-3.62 元間，現金殖利率 4.56%，去年第 4 季毛利率、營益率、稅後純益率等三率三升，吸引外資關注，連續 10 個交易日買超，累計買超 42612 張。

台股今 (5) 日開高走低，盤中翻黑，DRAM 族群表現也不同調，外資連續買超旺宏 7 個交易日累計買超 28954 張，股價以 42.35 元開高一度拉升至 43.2 元，盤中力守在紅盤之上，盤中漲幅 0.59%；南亞科開高後盤中翻黑小跌 0.38%，華邦電也是紅翻黑，統計近 40 個交易日遭外資賣超 28 萬 4193 張。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：旺宏永豐 76 購 02 (069651-TW)、旺宏元富 76 購 01 (069917-TW)、旺宏國泰 76 購 06 (070266-TW) 等。

旺宏相關權證。 資料來源：鉅亨網整理



