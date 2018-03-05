〈保經業拚數位化〉公勝行動投保搶頭香 今年目標力拚比重達3成

金融科技顛覆傳統金融服務模式，保險經紀人產業也進入快速翻轉創新的時代，公勝保經已經完成保經代業者首張行動投保生效的保單交易，成為全台第一家行動投保業務正式啟動的保經業者，今 (2018) 年行動投保簽單業務比例要力拚拉到 3 成。

雖然保險業者行動投保業務已上路 2 年多，但保經業者遲至今日才順利上線，公勝保經執行副總蔡聖威解釋，主要關鍵在於保經公司因簽署人問題，等到金管會在去 (2017) 年 10 月 23 日頒佈「保險經紀人公司辦理行動投保業務自律規範」後，才放行保經業者經營行動投保業務。

蔡聖威表示，政策放行後，也不是所以業者都有能力承接，因為保經業者合作的保險公司眾多，各家公司的資訊系統對接各自有各自的標準與規定，若保經業者本身沒有相當的系統優勢，亦無法快速承接行動投保業務。

公勝保經預見金融科技浪潮勢必帶來一定的衝擊，數位轉型勢在必行，因此自 2016 年開始就投入大量資源建構完整的資訊系統平台，開發各項數位軟體，也因具備了強大的資訊串接與整合能力，才能搶得機先，自 2 月 2 日安聯人壽推出全台第一個保經代數位保險銷售工具以來，不到一個月，公勝保經迅速與安聯人壽系統平台對接，並於 3 月 1 日簽署第一張保單，搶得頭香。

蔡聖威表示，未來除將持續挹注人力與資源提升數位競爭力外，也將力推行動投保業務，讓業務員服務效率更加提升，2018 年預估可將行動投保簽單業務比例拉到 3 成左右。

其實除了公勝保經，錠嵂保經也致力於發展網路投保，不僅是國內第一家取得網路投保經營資格業者，所創立的網路投保平台「SARAcares」，擁有富邦產、泰安產、明台產、新光產、和泰產、兆豐產、第一金人壽、華南產等八家產、壽險公司的保險商品，亦是國內網路投保平台中，擁有保險公司家數最多、險種最多元的 24 小時網投平台。