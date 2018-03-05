港股A股估值拉近 碧桂園(02007-HK)分拆物管或移師港上市

藍籌新貴碧桂園(02007-HK)或分拆物業管理業務來港上市。碧桂園去年向中證監申請A 股上市，卻在十天後突撤回申請。據市場消息指，由於近年香港上市物管市盈率達20至25倍以上，與內地上市估值拉近，而且香港上市限制更少，故計劃移師香港上市。

集團首席財務官及副總裁伍碧君回應《明報》查詢時，承認有關計劃正「研討中」，惟對於上市時間表、集資規模等均無進一步透露詳情。事實上，碧桂園籌謀分拆物業管理業務近兩年，早在2016年8月及2017年12月已曾提交上市申報文件，市場原定預期，碧桂園物管成為A股市場「物管第一股」似已如箭在弦。

然而，去年12 月初內地中證監突發布收緊對IPO審批，碧桂園隨即在12月中撤回申請，並表明撤銷原因是基於「審核監管機關近期的政策變動」、「擬調整其業務策略方向及擬進行碧桂園物業服務的股權架構調整」。

集團在今年2月5日註冊一間名為「碧桂園物業香港控股有限公司」的私人公司，其創辦成員包括英屬維爾京群島（BVI） 註冊的集裕集團有限公司，似乎亦是為在港上市鋪路。

上月註冊私人公司疑赴港上市鋪路

據廣東碧桂園物管A股申請文件披露，集裕正是「碧桂園物業有限公司」的原股東，亦即今次招股的「廣東碧桂園物管」前身。同時據申報稿中「發行人組織架構」揭露，集裕現經「佛山市碧桂園管理服務有限公司」及「佛山市碧桂園管理顧問有限公司」持有「廣東碧桂園物管」的92%權益。

此外，其他創辦成員尚包括碧桂園創辦人、主席楊國強的長女楊惠妍，她亦是集團大股東及副主席；

以及楊國強的侄子兼集團執董楊志成，以及廣東碧桂園物業服務股份有限公司總經理李長江，惟未知「碧桂園物業香港」是因應近年碧桂園攻港所成立，還是經新公司在港註冊上市。

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