黑田東彥表示，日銀將在適宜時機向市場溝通超寬鬆政策退出策略

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，日本央行 (日銀) 總裁黑田東彥週五在眾議院確認聽證會中表示，當適宜時機到來時，日銀將會討論退出超寬鬆貨幣政策的策略，並與市場溝通其計劃。但他強調，目前討論退出策略還為時過早，因為通脹率仍遠不及日本央行設定的 2% 通脹目標。在稍早的聽證會中，黑田東彥提到，「薪資和物價在逐步上升，通脹預期也在提高，日本經濟在擺脫通縮方面正取得穩步進展，而改變公眾的通脹預期顯然需要一些時間。年初以來市場呈波動走勢，與海外決策者密切協調至關重要，將引導政策極大地側重實現 2% 的通脹率目標，而安倍經濟學對於對抗通縮是必要且適宜的政策。」



此外，黑田對日本 1 月 2.4% 的失業率有些意外，「而日本物價仍疲弱，但依然維持著實現 2% 目標的動能，而實現 2% 的通脹率就能實現物價穩定。必要時將調整政策，同時密切觀察經濟是否保持實現目標的動能，且如有必要會考慮進一步放寬政策。有鑑於距離 2% 的通脹率目標還較遠，現在並不適宜討論退出策略。」



他並不認為勞動力短缺在限制經濟正在，但長期而言可能是限制增長潛能的一個因素。



愛媛縣選出的參議院議員山本順三今日表示，日本參議院將在 3 月 6 日召開日銀總裁黑田東彥獲提名連任的任命聽證會。



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