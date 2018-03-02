京東第四季度淨營收1102億元 同比增長38.7%

北京時間3月2日晚間消息，京東(Nasdaq:JD)今日發布了2017財年第四季度及全年財報。第四季度，京東淨營收為人民币1102億元(約169億美元)，同比增長38.7%。淨虧損人民币9.092億元(約合1.397億美元)，與上年同期相比下降27.9%。基于非美國通用會計準則(Non-GAAP)，淨利潤為人民币4.493億元(約合6910萬美元)，而上年同期淨收入人民币7.797億元。
整個2017財年，京東淨營收為3623億元人民币(約557億美元)，同比增長40.3%。淨盈利人民币1.168億元(約合1800億美元);基于非美國通用會計準則(Non-GAAP)，淨利潤為人民币50億元(約合8億美元)。
根據雅虎財經匯總的數據，華爾街18位分析師平均預期，不按美國通用會計準則計算(Non-GAAP)，京東第四季度每股美國存托憑證(ADS)攤薄收益0.07美元。財報顯示，京東第四季度每股ADS攤薄收益為人民币0.31元(約合0.05美元)，低于分析師預期。
另外，華爾街18位分析師平均預期，京東第四季度淨收入為170.9億美元。財報顯示，京東第四季度淨收入為169億美元，低于分析師預期。
華爾街28位分析師平均預期，不按美國通用會計準則計算(Non-GAAP)，京東2017年全年每股美國存托憑證(ADS)攤薄收益為0.56美元。財報顯示，不按美國通用會計準則計算(Non-GAAP)，京東2017年全年每股美國存托憑證攤薄收益為人民币3.41元(約合0.52美元)，低于分析師預期。
另外，華爾街36位分析師平均預期，京東2017年全年總營收為568億美元。財報顯示，京東2017年全年總營收為人民币3623億元(約合557億美元)，低于分析師預期。
來源：新浪科技
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