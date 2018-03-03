京東首推AR試妝功能，今年將引進200個高端美容品牌

【財訊快報／陳浩寧報導】京東今日在北京的「蝴蝶節」年度活動上推出「淑妝台」（AR Styling Station）的全新 AR / VR 彩妝功能，用戶透過京東手機應用程式，可立即在臉上虛擬測試多種化妝品的妝容效果，包括唇膏、腮紅、有色隱形眼鏡和眉筆等，用戶可與朋友分享試妝相片，有助於推動客戶流量並提高品牌的轉化率。過去數年，中國已超越日本，成為全球第二大化妝品市場，僅次於美國。數字諮詢公司 L2inc 預測，中國到 2020 年將成為全球最大的化妝品市場。同時，隨著中國消費者生活質素提升，中高端化妝品越來越受歡迎。



京東表示，過去兩年，在京東購買國際美容品牌的消費者不斷增加，特別是年輕消費者正在尋找更高端的美容產品。2017 年，購買高端美妝個護產品的新顧客數量同比增長逾十倍，且高端消費呈現年輕化趨勢；此外，各地區人群的美容消費觀趨同化，在護膚與美妝消費中，一線與四線地區的用戶消費結構基本一致，過去三年一線與四線地區的平均消費額在逐步縮小。



為緊抓高品質國際產品的網絡商機，京東在 2017 年推出許多全球知名品牌店鋪，包含歐萊雅等法國品牌在 2017 年成為消費者中最受歡迎的護膚品品牌，而 SK-II 等日本護膚品和化妝品品牌的銷量同比增幅最大。



展望 2018 年，京東提到，將為中國消費者引進逾 200 個高端美容品牌。自今年年初以來，碧歐泉、Helena Rubinstein、Jurlique 已陸續在京東開設店鋪。







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