李慧芬：11.40元之下買入合景泰富(01813-HK) 目標13.40元

今天內房股升勢凌厲。

市場預期2018年內地樓價將漲超6%，因土地供應不足以及強勁的經濟增長，加上相信政府於樓市政策上不會過度反應，均將帶動樓價向上。隨著基建設施建設優質化發展，樓價被壓抑不會長久。根據今年1月及2月資料顯示，二、三線城市郊區樓價有向上跡象。

春節前一周，60個城市商品住宅銷售均價按月上漲2.8%，按年漲幅擴大至17.4%，其中，超高/高能級城市按年上漲11.2%。然而，土地市場則整體轉淡。同期300城居住用地成交及推出面積分別按月收縮43%及42.2%，成交樓面價每平米4,404元人民幣(下同)，按月下滑31.8%，平均溢價率延續下行趨勢。

至於1月全國新增居民中長期貸款5,910億元，按年輕微減少6.1%，但按月則大增90%。儘管出現銀行表外業務回表因素影響，但單月近6,000億新增額相比去年月均水平的4,417億元，仍高出三成以上。

今年內地房地產政策方向趨向緊縮；但料樓價走勢仍會向上，加上合景泰富(01813-HK)有較多土儲，使其更輕易地增加收入及邊際利潤。投資者可於11.40元之下買入，獲利目標13.40元。

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