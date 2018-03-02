【大行報告】大和唱好IMAX中國(01970-HK) 升目標價至30元

內地電影票房在2月份出現大豐收，大行大和於報告內指出，2月份內地整體電影票房收入達到100億元人民幣，創下歷來新高。

若內地電影票房大收特收，經營院線的IMAX中國(01970-HK)自然可以受惠，大和亦唱好IMAX中國，將目標價升至30元，評級亦調高至「買入」。

為何大和會唱好IMAX中國？原因與IMAX中國在挑選影片上已有改善，更偏好挑選華語大片，而有關策略早於去年末時該公司已採取。大和於報告內承認，較早前對於IMAX中國採取有關挑選影片策略感到審慎，可是此策略已有成果，特別是在農曆新年期間，合共挑選了三齣大片如捉妖記2等，促使IMAX中國在農曆新年假期的7日檔期內，票房收入增加了74%；並引述IMAX中國管理層指出，有意在今年內挑選更多華語大片。相信會成為IMAX中國旗下戲院票房收入增長動力。同時大和亦發現內地居民前往戲院的意欲有改善。

該行預料今年內IMAX中國票房收入可以增加20%，並相信在成功控制成本情況下，經營利潤率可以增至43.56%。

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