環保重壓下行業集中度提高 多家輪胎廠商年後發漲價通知

據證券日報消息，自2016年開始，輪胎漲價似乎已經成為了屢見不鮮的話題。在經曆了去年環保部全國範圍内的專項督查後，作為“重點關注對象”的輪胎及輪胎原材料企業，面臨着産業格局的變化。有輪胎廠商相關人士表示，“以前如果說國内的輪胎企業要大量倒閉，可能沒人信。但經過了2017年，大家都信了。”

據不完全統計，去年12月份，有49家輪胎企業實施漲價;僅今年元旦當天，就有12家企業開始實施漲價，以輪胎産銷大省山東省為例，廠商的價格上調幅度集中在2%-5%内。而在農曆新年過後，輪胎的漲價戰線再次被拉長。3月1日起，包括正新橡膠、瑪吉斯在内的多個品牌將上調産品價格。

據相關媒體報道，于年後正式開工生産的正新橡膠台灣廠，因環保标準越發嚴格及輪胎原材料價格相繼上漲，宣布自3月份起擬先調漲大卡客車胎、轎車胎售價，漲幅分别約為2%-3%;同時，在東南亞市場調漲機車胎及大卡客車胎,漲幅各為3%。

除此之外，目前内地市場的外商輪胎廠，包括德國馬牌、倍耐力及米其林等也擬調漲轎車胎售價。

對此，多位業内人認為，在多番漲價中，靠低成本取勝的企業在市場中的競争力明顯下降。申萬宏源分析師宋濤表示，在行業低迷狀態下，小企業由于資金斷裂或環保不達标而退出生産，行業供給收縮并加速向龍頭企業集中。行業競争的不斷改善，將有利于龍頭企業搶占市場份額、增強盈利能力。

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