【異動股】時代中國控股(01233-HK)利好疊加 股價高開高走漲10.89%

時代中國控股(01233-HK)股價于今日高開高走，現漲10.89%，報9.98港元，最新總市值183.015億。

公司最新消息顯示，集團2017年年度合同銷售為人民币416.3億元，同比增幅為41.9%；年度營業額為人民币231.1億元，同比增幅為42.6%；公司擁有人應佔核心淨利潤為人民币25.3億元，同比增幅為40.0%；擬派發末期股息每股人民币41.43分。

于2017年12月31日，集團總土地儲備約為16.8百萬平方米，集團認為足夠應付其未來叁至五年的發展所需。

截至2018年2月28日止兩個月累計合同銷售(連合營項目銷售)金額約為人民币60.55億元(2017年同期為27.62億元)，簽約建築面積約為358,000平方米(2017年同期為208,000平方米)。于2018年2月，集團合同銷售(連合營項目銷售)金額約人民币30.02億元(2017年同期為16.41億元)，簽約建築面積約為189,000平方米(2017年同期為110,000平方米)。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)