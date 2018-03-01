創業板指4連陽漲逾2% 軟件板塊掀起漲停潮

外圍市場大跌再次波及A股，滬深兩市今日早間全線低開，滬指盤中跌近1%，随後，兩市股指全面反彈，其中中小創個股表現突出，中小板指和創業板指盤中均漲1%。午後，房地産、銀行、鋼鐵等權重股走低，滬指因此單邊走弱至一度翻綠，臨近尾盤震蕩走高。截至收盤，兩市指數小幅翻紅，創業板指4連陽漲逾2%，兩市成交量較昨日小幅縮量。滬指收報3273.75點，漲0.44%，成交額1853億。深成指收報10943.13點，漲1.06%，成交額2472億。創業板收報1789.85點，漲2.07%，成交額821億。

盤面上，“二八”分化特征依然顯著：題材活躍，科技領漲，“中小創”延續反彈;權重股盤中初現回暖態勢，但縮量狀態下的企穩回升仍有待觀察。具體來看，軟件服務，電子信息，5G，ST概念，國産芯片，文化傳媒，醫療等板塊漲幅居前。民航機場，煤炭，有色金屬，鋼鐵，房地産，銀行，券商等板塊跌幅居前。軟件板塊掀起漲停潮，板塊個股全線上漲，其中華勝天成(600410-CN)、用友網絡(600588-CN)等16隻個股漲停。此外，近期年報業績披露即將進入高峰期，被冠上ST或*ST頭銜的公司一般都擁有比較大的動力去改善公司基本面的窘迫現狀，ST概念股今日全面活躍，ST重鋼(601005-CN)、*ST萬裡(600847-CN)等多股盤中漲停。受到小米將在A股和港股上市消息刺激，小米産業鏈爆發，共達電聲(002655-CN)等3股漲停。

近期，板塊輪動趨勢越來越明顯，熱點股及題材股不斷翻新，新熱點以雨後春筍之勢打壓着前期熱點，以小盤股為代表的深市受到資金的青睐，創業板指已連續收4連陽，站穩60日線上方。A股近日的連續調整是在前期資金持續向大盤股傾斜後，獲利回吐的結果，同時資金風格開始從接近周期頂部的大盤藍籌股向前期不受關注的中小創或超跌股轉換。這樣的調整是價值投資的體現，從周期高點的股票向周期低點的股票轉移，繼續着價值型行情。

展望未來，3月份A股市場或將迎來修複性行情。周期股中的資源品(煤炭、原油、銅)、部分材料(去産能啓動的水泥以及去産能持續推進的鋼鐵)以及受益于宏觀經濟複蘇的銀行估值重構仍僅在半道，具有較大投資價值。

作者：覃漢計

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)