保監會將根據資産負債管理能力將險企劃分四類

3月1日下午2點，保監會召開新聞發布會，介紹資産負債管理規則(以下簡稱“監管規則”)有關情況。據保監會保險資金運用監管部副主任賈飙現場介紹，在監管制度正式運行後，保監會將根據管理能力和匹配狀況將保險公司劃分為A、B、C、D四大類。

對于能力高、匹配好的A類保險公司，适當給予支持性的監管政策;對于能力較低或匹配較差的C類、D類保險公司，實施針對性的監管措施。逐步構建業務監管、資金運用監管和償付能力監管協調聯動的長效機制。

據他介紹，資産負債管理監管規則具備以下三個基本特征。

第一， 立足行業實際。我國作為新興市場國家，金融市場天然缺乏長久期資産與負債相匹配，過度追求期限的絕對匹配反而會引導公司縮短負債久期，需要在資産負債相對匹配中尋求平衡。同時，創新設計量化評估指标，多角度衡量“長錢短配”、“短錢長配”等問題與風險，具有較強的針對性和開創性，能夠較好地應用于我國保險市場。

第二， 實現公司可比。資産負債管理監管制度在兼顧公司類型、發展階段和風險偏好等不同特征的基礎上，通過定性與量化相結合的方式形成一套标尺，客觀衡量資産負債匹配狀況和管理能力高低。

第三，強調資産負債聯動。監管規則強調將資産端與負債端的協調聯動貫穿于公司決策經營全過程，引導公司建立持續、雙向的溝通協調機制。同時，采用基礎能力加提升能力的評估模式，鼓勵組織創新和技術創新，督促公司提升資産負債管理能力。

來源：中國證券網

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