2月全國期貨市場成交額為9.25萬億元 同比降27.55%

中國期貨業協會3月1日發布的最新統計數據顯示，2018年2月全國期貨市場交易規模較上月有所下降，以單邊計算，當月全國期貨市場成交量為125.12百萬手，成交額為9.25萬億元，同比分别下降39.74%和27.55%，環比分别下降38.79%和34.48%。

其中，上期所2月成交量為51.24百萬手，占全國市場的40.95%，同比下降35.19%，環比下降40.51%。2月成交額為4.24萬億元，占全國市場的45.88%，同比下降28.21%，環比下降34.42%。

鄭商所2月成交量為27.88百萬手，占全國市場的22.28%，同比下降36.05%，環比下降36.26%。2月成交額為1.12萬億元，占全國市場的12.11%，同比下降30.40%，環比下降32.10%。

大商所2月成交量為44.44百萬手，占全國市場的35.52%，同比下降46.56%，環比下降38.76%。2月成交額為2.29萬億元，占全國市場的24.80%，同比下降33.88%，環比下降41.86%。

中金所2月成交量為1.56百萬手，占全國市場的1.25%，同比下降14.27%，環比下降20.38%。2月成交額為1.59萬億元，占全國市場的17.22%，同比下降10.45%，環比下降22.39%。

數據還顯示，2018年1至2月，全國期貨市場累計成交量為329.53百萬手，累計成交額為23.37萬億元，同比分别下降15.69%和3.04%。

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