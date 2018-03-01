【港股解碼】阿裏影業業績減虧，騰訊系插足後能否有亂市妙招？

電影市場回暖

今年的電影市場於春節黃金周可謂“燃爆全國”，在《唐人街探案2》、《捉妖記2》、《紅海行動》等優質IP電影的帶動下，除夕至正月初六，全國總票房達57.2億元人民幣，同比增長66.9%，上座率為51%，同比增加13個百分點，觀影人次1.44億，同比增長58.9%，電影市場開門紅，從票房、上座率、觀影人次均比去年同期有大幅提升。

回顧去年電影市場亦取得較好成績，2017年全國電影總票房高達559.11億元，同比增長13.45%，而2016年僅錄得單位數年增長率，這說明電影市場於2017年已有回暖跡象，在這樣“復蘇”的行業背景下，今天我們就來聊聊阿裏系資本下的阿裏影業（01060-HK）在2017年成績如何？

“後臺”的好處

2月27日晚間，阿裏影業公佈了截至2017年12月31日止12個月第二份中期（主要因財年改至3月31日止12個月）業績報告，如下圖所示，收入由2016年的9.05億上升至2017年的23.66億元人民幣，同比增長161.57%，毛利潤由1.86億上升至2017年的17.56億元，同比增長844.02%，可見，收入、毛利錄得大幅增長。

圖：阿裏影業2017年業績數據

但由於公司將投入費用翻了一番，由2016年的10.8億元，大幅增加至20.87億元，拖累期內錄得歸母淨虧損9.5億元。雖本期虧損與去年相若，但受美元、港元貶值的影響，期內產生匯兌損失2.03億元，整體盈利性受到影響，相反2016年則錄得匯兌收益4.28億元。若撇除上述匯率波動的因素影響，公司盈利能力改善明顯。

圖：阿裏影業2017年業績數據

另外，公司流動資產雖由2016年的123億元下降至2017年的90.78億元，但作為阿裏系資本，仍“不差錢”，流動負債僅17.35億元，較2016年的23.88億有所下降，流動比率高達5.23倍，有“後臺”的好處完全得到體現。

願景展望

阿裏影業目前有三項核心業務，分別是互聯網宣傳發行、內容製作以及綜合開發。互聯網宣傳發行主要是運營平臺“淘票票”，為用戶提供線上電影票服務及為影院提供售票系統服務；內容製作是投資及製作國內外影視娛樂內容，包括電影和影視劇；綜合開發則是以版權為核心，提供融資、商務植入、行銷宣傳、衍生品開發等專業服務。下圖為2017年三項主要業務的營收情況，報告期內，互聯網宣傳發行收入為19.7億元，同比增長188.6%，內容製作收入3.41億元，同比增長61.11%，綜合開發收入5447萬。從對公司收入的貢獻情況看，互聯網宣傳發行、內容製作仍是未來一兩年內的大頭。

圖：阿裏影業三大業務營業數據

對於2018年三大業務的發展情況，公司亦做了詳細規劃，互聯網宣傳發行方面，繼續將淘票票從“售票平臺”向“電影內容及社區平臺”轉化，投入必要資源，加速拓展並進一步鞏固淘票票的市場領先地位。

內容製作及綜合開發方面，公司正在發展內容自主製作能力，扶持年輕製作人才，以及與國內外頂級製作公司建立廣泛合作關係，並將加速內容與衍生產品、遊戲等不同領域的聯動。

阿裏影業年報中亦表示，在阿裏巴巴集團整體傳媒及娛樂業務方面的戰略目標支持下，將加強與阿裏巴巴集團的業務合作，合作範圍將延伸至電商平臺及螞蟻金服，運用平臺已建立的龐大用戶基礎來發展自身。

宿敵騰訊

願景雖美好，但在筆者看來，仍是“道阻且長”。阿裏影業背靠阿裏，資源豐富，手頭亦不差錢，為何2016、2017年還是虧損？這得從行業環境說起，數年前，線上售票行業可謂群雄逐鹿，誕生多個線上售票平臺，但資本介入後，加劇了線上售票行業的發展整合，開始了“燒錢”大比拼。2017年9月，貓眼與微影合併，電影線上票務行業正式進入雙寡頭時代，鑒於這條路的重要和艱辛，公司去年10月份委任了帶領團隊首創快捷支付和餘額寶的攀路遠先生為公司董事會主席，寄希望於其啃下這塊硬骨頭。

但阿裏“宿敵”——騰訊，尾隨而至，2017年11月，貓眼官方確認，獲得騰訊10億元融資，而在此次融資後，貓眼最新估值已超200億。

據易觀發佈的2017年第三季度中國電影線上票務市場報告顯示，線上票務平臺貓眼微影市場份額51.56%，阿裏影業旗下的淘票票佔有份額為34.44%，在騰訊入股貓眼後，使其估值超200億，受此消息影響，阿裏影業股價陰跌，市值跌至200億元左右後才有所反彈。

圖：阿裏影業2017年11月份行情走勢

阿裏影業目前的重點業務便是以淘票票為核心的互聯網宣傳發行，但最大競爭對手貓眼，與微影合併後，又獲得騰訊10億融資，阿裏、騰訊於線上票務市場的廝殺或於今年開始進入“白熱化”，從阿裏影業的動作中也能看出些許苗頭，2017年公司市場費用投入較上一年翻一番，而這部分錢，大多都進入了線上售票平臺淘票票的運作之中，燒錢大戰今年或將繼續。

至於阿裏影業2017年撇除匯兌損失後盈利能力的大幅改善，筆者覺得這主要得益於去年電影市場的雙位數增長以及淘票票在燒錢之下市場份額有所提，鑒於2018春節檔的火熱，阿裏影業財年修改後2017財年業績或有提升，投資者可對後續業績關注。至於2018年，騰訊的加入大概率會加劇“燒錢”速度，若電影市場發展稍遜，那公司業績有被“打回原形”的風險。不管怎樣，筆者對樊先生2018年的表演是十分期待的，或有“亂市妙招”呢？

■ 作者｜楊世宏

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