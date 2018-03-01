與阿里巴巴合約到期 華研轉與網易雲展開策略合作

華研音樂 (8446-TW) 今 (1) 日宣布，與杭州網易雲音樂簽署策略合作協議，雙方將就華語音樂的宣傳推廣、原創音樂人的扶植培養等展開深度合作，華研表示，網易雲音樂擁有數億用戶、數萬名原創音樂人，有助增進公司音樂推廣與原創內容的開發。

華研昨 (2 月 28 日) 剛宣布，2015 年與阿里巴巴集團簽訂的數位音樂獨家授權合作協議，合約到期終止，今日便公布針對中國地區的新策略合作，華研表示，已與網易雲音樂簽署策略合作協議，雙方展開多樣化的深度合作，致力宣傳推廣華語音樂，並扶植培養原創音樂人。

華研說明，雙方合作內容包括線下演出、原創內容打造，原創音樂人發掘與推廣等，並將與其他數位音樂平台合作，推廣優質音樂，為廣大用戶提供音樂服務，維護網路音樂版權秩序等。

華研表示，網易雲音樂擁有數億用戶、數萬名原創音樂人，結合音樂與社群互動，並與其他數位音樂平台合作，將有助增進華研音樂推廣與原創內容的開發。

據中國媒體報導，華研不再與阿里巴巴集團續約，主因為雙方利益訴求分歧，加上阿里巴巴方面業務與人事出現變動，據悉，阿里巴巴取得華研數位音樂獨家授權合約後，將其作為打造版權壁壘的工具，拒絕對外授權與營運版權曲庫，華研因而在合約到期後，選擇將版權賣給網易雲，而中國媒體認為，拿下華研獨家代理版權，是網易雲最划算的投資。