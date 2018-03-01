頁岩油熱潮顛覆市場，IEA估美國2019年取代俄羅斯成為最大產油國

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，國際能源署 (IEA)2 月 27 日公布最新報告顯示，到 2019 年，美國將取代俄羅斯成為全球最大的石油生產國，因該國頁岩油熱潮仍在繼續顛覆全球市場。IEA 執行主任比羅爾(Fatih Birol) 在東京的一場活動上表示，美國將最終取代俄羅斯成為最大的原油生產國，但可能不是今年。「美國頁岩油的增長非常強勁，步伐也非常強勁，美國將很快成為最大的石油生產國。」



去年，美國原油日產量自 1970 年代以來首次超過 1000 萬桶，因此超越沙烏地阿拉伯。



美國能源情報署 (EIA)2 月初曾表示，到 2018 年底，美國的石油日產量將超過 1100 萬桶，這將讓其超越俄羅斯，而俄羅斯的產量剛好低於這個水準。



比羅爾說，他認為美國石油產量在 2020 年前不會達到峰值，而且他預計在未來 4 到 5 年不會出現下降。



美國石油產量的飆升使全球石油市場復甦。在此之前，其他主要產油國——包括俄羅斯和中東國家佔據的石油輸出國組織 (OPEC)——一直在抑制產量，以支撐油價。



美國石油出口也在不斷增加，出口地點包括全球最大、增長最快的亞洲市場，蠶食著 OPEC 和俄羅斯的市占率。



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