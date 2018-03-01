李書福告訴德媒：不尋求獲得戴姆勒監事會席位

摘要：李書福稱，尋求獲得戴姆勒監事會的席位絕不是他的優先要務。此前德國經濟部長稱，吉利要解釋入股動機，允許競爭企業的代表獲監事會席位是有問題的；默克爾稱，必須評估吉利入股戴姆勒的透明度。

在成為戴姆勒最大股東後，吉利董事長李書福首次明確向媒體表示，不尋求進入戴姆勒監事會。

李書福接受德國媒體Bild am Sonntag采訪時說：「我尊重戴姆勒的價值觀和企業文化，從未尋求獲得監事會的席位，這絕對不是我的優先要務。」

這是李書福對戴姆勒的持倉曝光後首次直接回應引起外界爭議的戴姆勒管理相關問題。在李書福這番表態前，媒體先後傳出戴姆勒方面、德國國家領導人對李書福大手筆持股的疑問。

本月24日吉利集團宣布，由李書福擁有、吉利控股集團管理的吉利集團已通過旗下海外資金主體收購戴姆勒9.69%具有表決權的股份，股票價值約90億美元，由此成為戴姆勒最大單一股東，並承諾長期持股。

但吉利集團並未明確表示，入股後其是否將獲得董事會席位。這一交易將成為迄今為止中國企業在西方汽車工業中的最大手筆投資，目前還有待中國監管機構審批。

在吉利上述持倉公布後，華爾街見聞就曾援引媒體消息稱，李書福的戰略目標是與戴姆勒組成行業聯盟，他認為，新競爭形勢下，現有制造商可能僅一兩家、兩三家幸存。

騰訊《棱鏡》則是引述媒體報道稱，戴姆勒將尋求阻礙吉利獲得公司監事會席位。

本周一德國經濟部長Brigitte Zypries表示，將密切關註吉利入股戴姆勒一事的發展。吉利作為戴姆勒的競爭企業，需要就入股動機作出解釋。允許競爭企業的代表獲得監事會席位是有問題的。

本周二，針對吉利入股德國戴姆勒一事，德國總理默克爾評論稱，必須評估吉利入股戴姆勒交易的透明度。她同時表示，目前來看，這一交易並未違反任何規則。

彭博社文章分析稱，對於默克爾來說，某些來自中國的投資要比其他國家更為重要。

*本文來自華爾街見聞

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