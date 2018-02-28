交行金研中心：季節性因素導緻2月制造業PMI走弱

交銀金融研究中心今日發布報告認為，2月份PMI走弱，季節性因素是主因。

2018年2月份，中國制造業采購經理指數(PMI)為50.3%，比上月回落1個百分點，制造業總體延續擴張態勢，增速有所放緩。

大中小型企業PMI都有下降，小型企業PMI創近5年多以來最大單月降幅。季節性因素是年初PMI指數下降的主因，但本月下行幅度超預期。特别是小型企業PMI降幅顯著大于往年，顯示企業經營年初有回落壓力，需引起關注。

三大訂單指數連續兩個月下降，内外需求有所減弱。新出口訂單指數連續2個月低于榮枯線，出口狀況可能受到一定影響。出廠價格跌入榮枯線以下，工業産品價格指數可能逐漸回落。

春節期間是建築業生産淡季，疊加房地産市場降溫的影響，建築業PMI高位回落拉低了非制造業PMI。服務業運行相對平穩，生産性服務業和商貿服務業季節性放緩，生活性服務業保持在較高的景氣水平。

年初PMI下降并不表明全年經濟運行趨勢，2018年經濟走勢要看季節性因素減弱之後的反彈力度。部分工業初級産品和中間産品價格在春節假期後迅速上漲，可能表明春節假期過後需求回暖。預計到3月份之後制造業和非制造PMI都將有所上升。

來源：中國證券網

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