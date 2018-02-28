2月國内鋼鐵PMI降至49.5%

新華社2月28日消息，據28日中物聯鋼鐵物流專業委員會發布的指數報告，2月份國内鋼鐵行業PMI指數為49.5%，環比下降1.4個百分點，結束了連續9個月的擴張狀態。

據分析，在主要分項指數中，生産指數下降至收縮區間，新訂單指數下降但仍處在擴張區間，新出口訂單指數、産成品庫存指數均小幅下降，原材料庫存指數上升至擴張區間。這些指數信息顯示，受春節假期、環保限産和天氣因素等影響，2月份鋼鐵行業經營活動趨于收縮，鋼廠生産和終端需求均有所縮減。不過，鋼鐵企業訂單組織良好，企業庫存壓力不大，行業供需整體形勢依然向好。

鋼廠生産有明顯的縮減。2月份鋼鐵行業生産指數為45.4%，環比下降6.5個百分點。與生産相關的采購活動則延續活躍的狀態。2月份鋼廠生産出現縮減，受到多重因素的影響：首先是北方冬季環保限産政策持續發力，從外部限制了鋼廠的生産空間;其次是春節假期縮短了鋼廠的生産天數，也減少了市場需求，從而降低了鋼廠的生産意願。不過，鋼廠為應對3月份可能的消費旺季，仍在積極儲備原料，後期供給的釋放將會有所加快。

鋼企的成本有所擡升。2月份鋼鐵原材料購進價格指數為48.7%，環比回升3.2個百分點。根據“西本新幹線”的監測數據，截至2月27日，唐山地區普碳方坯出廠價格每噸為3720元，較上月末上漲130元;江蘇地區廢鋼價格為每噸2430元，較上月末上漲30元;山西地區二級焦炭價格為每噸1850元，較上月末上漲50元;62%品位進口鐵礦石價格指數為每噸79.55美元，較上月末上漲6.45美元。

相關指數報告分析認為，綜合來看，春節後盡管鋼材的社會庫存出現大幅攀升，但鋼廠庫存壓力不大，各地鋼廠普遍上調出廠價格。随着各地大規模基建項目的開工建設，將會帶動鋼材需求的增長。3月份國内鋼市或將呈震蕩上漲的走勢。

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