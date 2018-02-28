消息稱中證監開通IPO快速通道 四大行業可復制富士康模式

據知情人士透露，證監會發行部近日對相關券商作出指導，包括生物科技、雲計算在内的4個行業中，如果有“獨角獸”的企業客戶，立即向發行部報告，符合相關規定者可以實行即報即審，不用排隊。“兩三個月就能審完。”

根據A股IPO要求，對于主板和中小板而言，最近3個會計年度淨利潤為整數且累計超過人民币3千萬元;創業板需要連年連續盈利，最近兩年淨利潤累計不少于1千萬元。

上述人士表示，對于上述4個行業的獨角獸公司，在盈利要求上可以放寬。

1月31日，證監會在2018證券期貨監管工作通報中表示，“以服務國家戰略、建設現代化經濟體系為導向，吸收國際資本市場成熟有效有益的制度與方法，改革發行上市制度，努力增加制度的包容性和适應性，加大對新技術新産業新業態新模式的支持力度。”

富士康從特殊通道IPO則是證監會支持新企業的最新例證。

2月1日，富士康招股書申報稿上報，2月9日招股書申報稿和反饋意見同時披露，2月22日招股書預披露更新。

一般而言，招股書預披露到預披露更新，時間間隔7到8個月，但富士康2周就已完成。

投行人士透露，證監會對富士康IPO實施了一事一議的特殊監管，在申報過程中就與發行部進行了溝通和反饋。他預計富士康在未來兩周内上會，3月將拿到IPO批文。

鑒于不少“獨角獸”行業公司都有VIE架構，上述知情人士透露，并不需要等待VIE架構拆除後才能申報。“申報後再去拆除VIE架構就行。”VIE架構不會成為即報即審的障礙。

來源：一線

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)